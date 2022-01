”Exigencia de prueba PCR impacta operación y logística de la temporada en curso”: Anato Bolívar

Tras el anuncio del Ministerio de Salud de exigir prueba PCR negativa y carné de vacunación obligatorio a los viajeros que ingresan al país vía cruceros, la directora ejecutiva de Anato en Bolívar , Andreina Morales, señaló que esta medida sin duda impacta la operación y logística de la recalada en curso.

Morales indicó que este gremio trabajó durante más de un año para definir un protocolo y plan de contingencia que es uno más completos y organizados.

“La industria de cruceros también aporta muchísimo en la reactivación del sector turístico, y finalmente el impacto sí es ver retrocesos en lo que ya se ha venido trabajando, o implica incluso hacer doble trabajo sobre lo que ya se tiene mapeado de un esquema de cómo se trabaja, de cómo es la logística este tema de riesgo”, aseguró.

Antonio Porras, gerente de las agencias Aviatur y Avía Caribbean, dijo por su parte, que, aunque son respetuosos de las decisiones del Gobierno de Nacional para el manejo de la pandemia, ven con preocupación lo que ocurriría con los cruceros que ya vienen en tránsito hacia el puerto de Cartagena.

“Los barcos que llegan a Cartagena el 5 ,6, 7, 8 de enero son pasajeros que ya van a embarcar, entonces no hay como pedirle una PCR (…) A bordo de estos cruceros se hacen exámenes, test y seguimientos que son los que les dan garantías a las líneas de cruceros sobre si existe o no contagios, para eso es el control”, puntualizó.

De acuerdo a Porras, el país debe tener confianza en los protocolos que se establecieron una vez se reactivó este sector del turismo.

“Si hay un sector que puede tener control de los contagios son las líneas de cruceros, porque los pasajeros que están infectados de inmediatamente son aislados, lo que no ocurre con las líneas áreas ni con los que viajan vía terrestre (…) Tenemos que trabajar de la mano de todos para seguir ayudando al sector, la economía, y por supuesto a la ciudad”, añadió.

Desde el inicio de la temporada de cruceros el pasado mes de agosto, a Cartagena han arrido más de 20 cruceros. Se proyecta que hasta el mes de mayo ingresen 122 con 322.202 visitantes, de los cuales 214.906 son pasajeros y 107.296 son tripulantes.

Recientemente se conoció que el crucero MSC Divina, que arribaría a Cartagena este sábado 1 de enero, canceló su llegada a la ciudad a causa del alto número de contagios de Covid-19 al interior de la embarcación.

El alcalde William Dau explicó que, a diferencia del Seven Seas Mariner al que autoridades locales prohibieron el desembarco en la ciudad el pasado 22 de diciembre, fue la misma naviera del MSC Divina la que decidió no arribar a puerto cartagenero.

“En el caso específico de esta nave nosotros no tuvimos que tomar esa determinación porque la empresa autónomamente decidió no atracar en Cartagena, porque hace dos días tenían tres casos de COVID y ayer amanecieron con 50. Ya en otros puertos le han venido negando la entrada y nosotros no se las íbamos a aprobar, pero no fue necesario porque ellos mismos en una decisión responsable decidieron no atracar en Cartagena”, sostuvo.