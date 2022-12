Familia fue obligada a usar tapabocas en funeral de joven que murió por vacuna

Familiares de Sandra Polo, joven que murió el fin de semana tras la aplicación de una vacuna triple viral y de una de hepatitis B, interpusieron un derecho de petición ante la Secretaría de Salud y Medicina Legal para exigir explicaciones del por qué los obligaron a usar tapabocas durante el sepelio, y por qué no les permitieron ver el cadáver.



Nicolasa Polo, tía de Sandra, advierte que hasta sus sepultureros emplearon traje de protección al momento de enterrarla.



"Como no sabemos quién dio la orden, hemos interpuesto unos derechos de petición a diferentes entidades, porque la funeraria nos dice que fue la Secretaría de Salud", indicó una de las tías de la joven.



Mientras los familiares piden explicaciones, la Universidad Simón Bolívar, donde la joven estudiaba enfermería, aclaró que la IPS donde se aplicó la vacuna no tiene ninguna relación con la institución, siendo que esta se aplicó la dosis por orden del alma mater.



Para determinar las causas reales de la muerte, Medicina Legal informó que habrá que esperar tres meses, mientras presentan el informe de necropsia.