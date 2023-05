Familias de dos de los migrantes atropellados en Texas esperan sus cuerpos en el norte de Colombia

En Santa Marta llora desconsolada la madre de Cristian Jesús Sangroni Rodríguez, un joven venezolano de 19 años que, al no encontrar el futuro que esperaba en Colombia, decidió viajar a Estados Unidos en busca del sueño americano y encontró la muerte junto a otros siete migrantes a los que atropellaron en Texas .

María Rodríguez cuenta que intentó convencer a su hijo de que no viajara, pero él insistió en hacerlo y hasta su último día se sometió a penurias para darle una mejor vida a su madre.

"Me dijo: mami, yo doy la vida por ti, mi vieja, y por eso te voy a dar de todo. Le dije: no te vayas, quédate conmigo. No me dejes, mi niño, no me dejes", recordó entre lágrimas.

"Me dijo que no quería dormir más en la calle y por eso consiguió un refugio... Ese día estaban sentados, esperando un bus para irse a San Antonio", añadió.

María clama ayuda para que le entreguen el cuerpo de su hijo, pues dice que no tiene un peso para repatriarlo a Venezuela, donde espera darle sepultura.

"Que me ayuden a traer a mi hijo y así llevármelo a Venezuela, que nos ayuden con los pasajes. Mi esposo es una persona humilde, trabajamos en el día a día", expresó.

En el Caribe colombiano este drama también lo afronta la familia de Brayan García Segovia, quien a sus 24 años se convirtió en otra de las víctimas de este fatal hecho. Este joven venezolano estaba radicado en el Banco, Magdalena, donde se rebuscaba lavando carros, pero de ahí migró a Estados Unidos y solo una semana después de haber llegado a ese país murió en su intento de conquistar el sueño americano.

"Él se fue porque un amigo lo convenció de que se fuera, porque él estaba allá y lo iba a ayudar. Mi hijo tenía ese sueño como todo joven, que quería tener un futuro mejor, más para su bebé y para ayudarme a mí", contó Nerelsy García, madre de Brayan.

Se espera que en dos semanas el cuerpo de Brayan sea entregado a su familia en Colombia, gracias al apoyo que está brindando la Fundación Vuelve Latino para que el traslado se realice sin ningún costo una vez se surta el proceso de reconocimiento y demás trámites de consulado.

