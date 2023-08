Fleteros se enfrentan a tiros con la Policía y se meten hotel en Barranquilla al quedar sin balas

Cómo de película fue la persecución a dos fleteros que esta tarde robaron a un ciudadano que acababa de retirar 12 millones de pesos de la sede de un banco ubicada en el centro comercial Portal del Prado, norte de Barranquilla .

Según testigos, a la altura de la calle 79 con la carrera 42D el vigilante de una empresa les hizo un disparo a los delincuentes, quienes reaccionaron con sus armas, situación que alertó a varias patrullas del cuadrante que realizan vigilancia en el sector.

Por la situación, se registró una intenta balacera entre los fleteros y los Policías la cual llegó hasta la calle 75 con la carrera 41D donde dicen las autoridades, los hombres se quedaron sin balas y no les quedó de otra que intentar camuflarse dentro de un reconocido hotel, sin embargo, allí la propia comunidad los detuvo. Uno de los delincuentes incluso suplicó a los policías que lo ayudaran pues estaba herido.

“No me dejen morir, policías, no me dejen morir, no tengo arma se los juro por Dios”, decía una de los asaltantes, quien resultó herido de un disparo.

Publicidad

En medio de la balacera, tres vehículos que estaban estacionados en la calle resultaron impactados por las balas y con los vidrios rotos. Finalmente, la Policía recuperó los 12 millones de pesos e incautó una pistola.

La Policía identificó a los capturados como Luis Padilla, alias ‘bebé’, de 51 años de edad. Este hombre tiene 6 anotaciones judiciales de las cuales cinco son por el delito de hurto calificado y otra por provocar un incendio.

El otro detenido es Yesid Solano, de 41 años de edad, quien presenta dos anotaciones judiciales, una de estas por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y la otra por hurto.

Publicidad

Al cotejar sus identidades en los registros judiciales, la Policía encontró que estos dos hombres tienen vigente una medida de detención domiciliaria la cual estaban violando.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: