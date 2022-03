Herencia de Jorge Oñate entró a disputa ante juez de familia por desacuerdo entre sus ocho hijos

Omar Oñate, uno de los seis hijos exmatrimoniales que tuvo el artista, fue quien se atrevió a romper el silencio en Mañanas BLU tras la disputa que existe por la herencia del maestro Jorge Oñate . Asegura que él y sus otros cuatro hermanos (hay un quinto que falleció recientemente) están confrontados con los tres hermanos que son fruto de la relación matrimonial entre el cantante y Nancy Zuleta.

Tras siete meses de estar en conciliación, finalmente tuvieron que irse al reclamo judicial mediante un proceso que se encuentra en el Juzgado Primero de Familia de Valledupar.

Publicidad

“Cuando no hay comprensión familiar se van deteriorando las relaciones. Nosotros tenemos un solo abogado para todos los hijos extramatrimoniales y ellos tienen otro. Ahora todo depende de esta demanda civil por la sucesión de lo que dejó mi padre. El problema es que nos estaban ofreciendo algo irrisorio, prácticamente nada”, indicó Omar.

Para él, lo grave de la situación son las amenazas de muerte que asegura recibir por parte de uno de sus hermanos, quien le ha reconocido que no les van a dar lo que les corresponde, sino lo que ellos consideran.

“Lamentablemente él (el padre) ya no está y ese escenario se está presentando, Pero es una herencia que debe ser repartida de manera equitativa. Las amenazas directamente son para mí, para un hermano extramatrimonial por parte de la familia y el matrimonio que dejó mi padre. Todo son rabietas por no entregar lo correcto”, afirmó uno de los herederos de Oñate.

"Mi papá no dejó testamento"

Publicidad

"Fue un hombre muy sincero, organizado con nosotros. Mi papá no dejó ningún hijo sin reconocer, pero no dejó testamento. Él no dejó egoísmos. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. El núcleo familiar es el que tiene en resguardo todos los bienes de mi papá", indicó Omar Oñate en Mañanas BLU.

Escuche la entrevista completa aquí: