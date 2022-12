Hinchas del Junior se regresaron a pie del 'Metro' por suspensión de Transmetro

Tras la medida tomada por el sistema de transporte masivo, Transmetro, de suspender su operación el pasado jueves durante el partido entre América de Cali y el Junior de Barranquilla, hinchas del equipo rojiblanco tuvieron que devolverse a sus hogares caminando al encontrar cerradas las estaciones aledañas al estadio Metropolitano.





El motivo del cierre según lo informó Transmetro, se llevó a cabo desde las 7 y 10 de la noche y se tomó por los constantes ataques de vandalismo que se han presentado en contra del sistema, por esta razón, colectivos y mototaxistas tuvieron que prestar el servicio de transporte luego de culminarse el partido.





Por este hecho, los junioristas se encuentran preocupados por lo que pasaría en los próximos partidos del equipo en la ciudad a las afueras del estadio ya que además de tener que transportarse a través de otros medios, pueden ser víctimas de robos.



Ricardo Restrepo, gerente de Transmetro, indicó que la decisión no fue tomada "de manera arbitraria", si no que obedece a las recomendaciones de seguridad en atención al consejo de seguridad de la ciudad ante los partidos deportivos quienes "nos sugirieron que no estuviéramos activos a la hora de cierre del partido" en donde normalmente la operación un festivo cierra a las 9 de la noche.



Entretanto, Restrepo manifestó que tras la medida "no se registraron actos vandálicos que lamentar a las afueras del estadio" y que para el próximo partido, se estará evaluando con todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad este tipo de medidas.

Publicidad

BLU RADIO BARRANQUILLA 100.1FM