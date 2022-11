Ideam dice que Mojana e Hidroituango tienen "vasos comunicantes"; gobernador de Sucre alerta riesgos

Los estragos por las lluvias no paran en el Caribe colombiano, donde los desbordamientos de ríos y arroyos son la mayor preocupación de las comunidades. Una de las zonas más afectadas es La Mojana, donde el desbordamiento del río Cauca, el cual se produjo desde abril de este año con la reapertura del boquete de Cara e gato, aceleró una crisis que ya tiene damnificadas a 81.000 personas para las que no paran los daños por las constantes lluvias en el interior del país.

Esto se da en medio de las críticas realizadas por el gobernador de Sucre, por el "precio" que pagará La Mojana ante cualquier alteración en el flujo de las aguas del desbordado río Cauca por el encendido de turbinas de Hidroituango . Una situación que, según el mandatario, generaría una "dinámica hidráulica" que podría "arrasar con esta región”.

Si bien nadie respalda el mensaje de urgencia del mandatario, en el sentido de corroborar que La Mojana también es zona de influencia del proyecto energético, en declaraciones entregadas a medios por la directora del Ideam Yolanda González reconoció que toda esa zona del bajo Cauca es un "vaso comunicante" que lleva a que finalmente La Mojana perciba las alteraciones que se presentan en cualquier punto aguas arriba, así se trate solamente de lluvias.

En medio de su explicación sobre la influencia de las actuales precipitaciones y los pronósticos para las zonas aguas abajo de Hidroituango, expuso que La Mojana, a través del río Cauca, está conectada.

"Si se dan lluvias, las condiciones de tiempo lluvioso seguirán aportando al río Cauca y por supuesto hacia La Mojana. Todo es un vaso comunicante. La Mojana luego se encuentra con el rio Magdalena, hacia al occidente con el río San Jorge y luego va fluyendo hacia la cuenca baja del Magdalena- Cauca, hasta el Mar Caribe", expuso.

Si bien la directora González no habló puntualmente del efecto por el encendido de las turbinas de , al consultarle desde Blu Radio por el asunto, señaló que "de ese tema" prefiere no referirse y solo dejó ver la clara conexión que hay en este sistema de aguas, lo que se refleja a través de las lluvias. A su vez, al consultarle a EPM sobre si La Mojana hace parte de sus planes de contingencia, estos no entregaron respuestas al respecto.

