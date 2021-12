Incremento del salario mínimo no debe ser superior al 7 %: gremio de microempresas

La Asociación Colombiana de Pymes y MiPymes (Acopi) aseguró, a través de su presidenta, que el incremento del salario mínimo en el país para el próximo año no puede superar el 7 %.

De acuerdo con Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pymes y MiPymes (Acopi), la propuesta de aumentar el salario mínimo un 10.07 % realizada por el presidente de la República no es viable, pues los sobrecostos que están enfrentando en la importación de insumos y mercancía, está generando incrementos que estarían llevando a varios cierres en el sector de la microempresa.

Advierte que si bien entienden la preocupación del presidente por solucionar la pérdida de capacidad de consumo que se ha dado en el país, es más razonable pensar en una alza sensata inferior al 7%.

"Nosotros no podemos tomar decisiones pensando en unos instrumentos que van a tener unas fechas de terminación, porque el país no tiene la estructura económica para soportarlo por mucho más tiempo", dijo Quintero.

"Eso quiere decir para la propuesta del Gobierno no estaríamos en condiciones. No es que no se quiera, uno tiene que ser respetuoso y entendemos la preocupación del presidente, pero el sector empresarial ha perdido capacidad, especialmente en el segmento de la microempresa. Estamos en un proceso de reactivación en pandemia”, agregó.

Asegura que gran parte de los empresarios están enfrentando sobrecostos superiores al 200 % por el incremento en la materia prima que se importa y que estas realidades son duros golpes a la reactivación económica y a la formalización del empleo.

