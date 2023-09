Investigan caso de bebé que mostró signos de vida tras 19 horas de ser declarado muerto en Atlántico

Un grave caso de presunta negligencia médica tiene en la mira de las autoridades de una clínica de Barranquilla, donde un bebé de siete meses de gestación fue extraído del vientre de su madre porque, supuestamente, estaba muerto, cuando en realidad aún tenía vida.

El grave caso fue descubierto en pleno sepelio del recién nacido en el corregimiento La Peña 19 horas después de haber sido sacado del vientre de su madre.

Davier González, padre del niño, cuenta que todo empezó el pasado lunes, cuando su compañera Yulimar Ramírez, de 22 años, acudió a un control prenatal, sin embargo, no pudo practicarse una ecografía dado que no había luz en la IPS y, aunque la cita le fue reprogramada, la joven decide ir a la urgencia de la Clínica La Misericordia porque tenía dos días de no sentir los movimientos de su hijo.

En la clínica, asegura Daiver, le dijeron que el bebé estaba muerto y que debían sacarlo, por lo que le indujeron un parto natural hacia las 7:00 de la noche del pasado martes.

“La mamá dice que ella vio cuando se lo sacaron y lo dejaron en una cunita. Ella estaba en una cunita cuando se lo llevaron. Dice que en el sitio no lo reanimaron para ver si aún tenía vida y mi bebé quería vivir”, lamenta Daiver González.

Desconsolados por la pérdida de su primer hijo, los padres del bebé inician el trámite con una funeraria para retirar el cuerpo y lo hacen la madrugada del miércoles. Posteriormente lo llevan a su casa en el corregimiento La Peña, donde lo velaron durante varias horas antes de llevarlo al cementerio. Fue allí, hacia las 2:00 de la tarde del miércoles que ocurrió lo inesperado. Mientras familiares lo contemplaban dentro del pequeño cajón, observaron pequeños movimientos de sus manos que abrió la boca y hasta derramó unas lágrimas.

Sorprendidos corrieron a llamar al médico del pueblo Alexis Díaz, quien confirmó que el niño estuvo luchando por su vida, sin embargo, murió antes de poder ser llevado a una clínica para recibir atención.

“El bebé estuvo toda la noche en la morque, según cuentan los familiares y, al día siguiente, se lo entregan a los familiares y lo traen al pueblo, que es cuando me llaman y me dicen que estaba respirando, moviendo las manitos. Yo fui a verlo, pero ya era demasiado tarde. El niño estaba totalmente flácido y su cuerpo tenía calor, algo que no se presenta en una persona que lleva varias horas de muerto. El niño tenía sangrado activo por el cordón umbilical. Eso es lo que yo pude constatar”, indicó el médico Díaz.

Alexis Díaz afirma que, como profesional de la salud, está dispuesto a acompañar a la familia a presentar su testimonio ante las autoridades para que se esclarezca este presunto caso de negligencia.

El secretario de salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, asegura que un equipo de Unidad de Respuesta Inmediata ya está al frente del caso.

Respuesta de la clínica

Tras la denuncia de hecha por el padre del bebé, la clínica La Misericordia emitió un comunicado de prensa en el que afirman:

“En nuestra institución se realiza procedimiento para desembarazar a la paciente por parto vaginal, encontrando el feto sin signos vitales, lo cual había sido corroborado previamente con estudios especializados. Nuestra clínica utiliza protocolos basados en evidencia científica, verificables, medibles que soportan un actuar médico asistencial tanto para hacer diagnóstico como para instaurar tratamiento médico quirúrgico, según la patología del caso. Todo queda debidamente registrado en la historia clínica.”

“Nuestra institución está completamente dispuesta a recibir los entes de control correspondientes para que sea verificada la evidencia científica que soporta el manejo del caso en cuestión; serán éstos quienes podrán determinar las conclusiones del caso una vez analizada y verificada toda la información que actualmente circula sobre el caso”.

