José David Name pide salida de director de Cormagdalena por caso Navelena

Según el congresistea del partido de la U, David Name, el director de Cormagdalena Luis Álvaro Mendoza le ha mentido al país al indicar que habría posibilidades de arreglar el contrato con Navelena, con el que se pretende recuperar la navegabilidad del río Magdalena, luego de que no se dio el cierre financiero el pasado 11 de junio.

Publicidad

"Porque dijo que había posibilidades de arreglar el problema del contrato, pero nunca existieron esas propuestas. No le dijo la verdad al presidente de la República, no le dijo la verdad al ministro. Él es el director responsable y tuvo suficiente tiempo para moverse y buscar soluciones al tema y no lo hizo", dijo Name, quien reconoció que otros de los agravantes de la situación fue el problema por corrupción que enfrenta el asociado Odebretch.

Señaló que se hace necesario, con urgencia, encontrar una solución para la recuperación de la APP que permitirá recueprar la navegabilidad por el río Magdalena.