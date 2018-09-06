En vivo


Blu Radio  / José David Name

José David Name

  • privilegios (5).png
    Camilo Torres junto a Roy Barreras.
    Suministrada.
    Caribe

    Precandidato Roy Barreras recibió respaldo de un miembro del grupo Torres en Barranquilla

    Ambos estuvieron en un evento que se desarrolló el pasado jueves 22 de enero en la capital del Atlántico.

  • Jose-David-Name.jpg
    José David Name
    Foto: X José David Name
    Nación

    José David Name: "Votaremos por quien creemos que debemos votar a nuevo magistrado"

    El senador fue enfático al asegurar que la bancada del Partido de la U no acatará directrices unificadas, garantizando la independencia de cada uno de sus miembros en la selección del nuevo integrante de la Corte Constitucional.

  • Vapeador o cigarrilo electrónico
    Hay un aumento alarmante en el uso de estos dispositivos entre niños y jóvenes.
    Foto: AFP
    Nación

    Aprueban ley que regula cigarrillos electrónicos: no podrán fumar en buses, colegios y otros sitios

    El proyecto sobre cigarrillos electrónico fue radicado por senadora Norma Hurtado y el senador José David Name y ahora el texto será conciliado para pasar a sanción presidencial.

  • Congreso de Colombia
    Congreso de la República
    Foto: AFP
    Política

    Polémica por viaje a México de nueve congresistas en pleno inicio del tercer pico de la pandemia

    El viaje se hizo con resolución del Senado y de la Cámara de Representantes, con número 486 del 23 de marzo del 2021, la cual indica que este viaje se hizo con recursos de una ONG y de los propios congresistas, quienes viajaron con un acompañante.

  • 314756_Blu Radio. José David Name. Foto: Twitter @JoseDavidName
    Blu Radio. José David Name. Foto: Twitter @JoseDavidName
    Nación

    Hay fractura en Partido de la U y se necesitaría una ley para disolverlo: Name

    Roy Barreras y Armando Benedetti deben aprender a ser buenos perdedores, dijo.

  • 45749_BLU Radio, Foto: senador Jose David Name / josedavidname.com
    BLU Radio, Foto: senador Jose David Name / josedavidname.com
    Caribe

    Pedimos a Santos que no deje sola a Barranquilla ante ola de inseguridad: Name

    El senador de la República manifestó su preocupación por los índices de criminalidad en la ciudad y dio su apoyo al alcalde Alejandro Char.

  • 245722_El Batallón está ubicado en el Norte de Barranquilla. Foto: Google Maps
    El Batallón está ubicado en el Norte de Barranquilla. Foto: Google Maps
    Caribe

    Rifirrafe entre vicepresidente y senador Name por proyecto inmobiliario

    El vicepresidente fue convocado a un debate de control político, junto al alcalde de Barranquilla y el ministro de Defensa, por las condiciones en las que se hizo la venta del lote en el que funciona el Batallón Paraíso.

  • 141739_Senador José David Name. Foto: twitter @JoseDavidName
    Senador José David Name. Foto: twitter @JoseDavidName
    Caribe

    José David Name pide salida de director de Cormagdalena por caso Navelena

    Indica que el directivo es responsable de problemas que enfrenta el contrato para la recuperación del río Magdalena.

  • 21070_franz
    franz
    Caribe

    Renuncia de Minminas preocupa a congresistas de la región Caribe

    Después de que el presidente Juan Manuel Santos aceptara la renuncia del ministro de Minas y Energías Tomás González, desde el Congreso senadores atlanticenses manifestaron su preocupación sobre el futuro de temas álgidos que estaban a la expectativa por resolverse para la región Caribe.

