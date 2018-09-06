Blu Radio José David Name
Precandidato Roy Barreras recibió respaldo de un miembro del grupo Torres en Barranquilla
Ambos estuvieron en un evento que se desarrolló el pasado jueves 22 de enero en la capital del Atlántico.
José David Name: "Votaremos por quien creemos que debemos votar a nuevo magistrado"
El senador fue enfático al asegurar que la bancada del Partido de la U no acatará directrices unificadas, garantizando la independencia de cada uno de sus miembros en la selección del nuevo integrante de la Corte Constitucional.
Aprueban ley que regula cigarrillos electrónicos: no podrán fumar en buses, colegios y otros sitios
El proyecto sobre cigarrillos electrónico fue radicado por senadora Norma Hurtado y el senador José David Name y ahora el texto será conciliado para pasar a sanción presidencial.
Polémica por viaje a México de nueve congresistas en pleno inicio del tercer pico de la pandemia
El viaje se hizo con resolución del Senado y de la Cámara de Representantes, con número 486 del 23 de marzo del 2021, la cual indica que este viaje se hizo con recursos de una ONG y de los propios congresistas, quienes viajaron con un acompañante.
Hay fractura en Partido de la U y se necesitaría una ley para disolverlo: Name
Roy Barreras y Armando Benedetti deben aprender a ser buenos perdedores, dijo.
Pedimos a Santos que no deje sola a Barranquilla ante ola de inseguridad: Name
El senador de la República manifestó su preocupación por los índices de criminalidad en la ciudad y dio su apoyo al alcalde Alejandro Char.
Rifirrafe entre vicepresidente y senador Name por proyecto inmobiliario
El vicepresidente fue convocado a un debate de control político, junto al alcalde de Barranquilla y el ministro de Defensa, por las condiciones en las que se hizo la venta del lote en el que funciona el Batallón Paraíso.
José David Name pide salida de director de Cormagdalena por caso Navelena
Indica que el directivo es responsable de problemas que enfrenta el contrato para la recuperación del río Magdalena.
Renuncia de Minminas preocupa a congresistas de la región Caribe
Después de que el presidente Juan Manuel Santos aceptara la renuncia del ministro de Minas y Energías Tomás González, desde el Congreso senadores atlanticenses manifestaron su preocupación sobre el futuro de temas álgidos que estaban a la expectativa por resolverse para la región Caribe.