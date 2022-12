Rifirrafe entre vicepresidente y senador Name por proyecto inmobiliario

La polémica desatada por los cuestionamientos que dirigentes costeños hicieron a la disposición de un porcentaje del Batallón Paraíso para la habilitación de un proyecto inmobiliario con 6 mil apartamentos, siendo que este inicialmente fue propuesto solo para la habilitación de un Megaparque en Barranquilla, fue criticada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras como una protesta de quienes tienen intereses particulares.

"A mí me molesta mucho que los mismo dirigentes que hace dos años nos dijeron que no íbamos a hacer nada, critiquen hoy eso. Me da la impresión que en negocio en el que no están metidos, proyecto que no les gusta", indicó el vicepresidente durante la entrega de viviendas realizadas en Barranquilla el pasado jueves, siendo que él mismo fue quien dio la noticia a Barranquilla de que el Megaparque compartiría espacio con el proyecto inmobiliario que será desarrollado por constructora Bolívar.

A su turno, el senador José David Name pidió respeto por quienes han hecho señalamientos al proyecto inmobiliario. Dijo que cuando a él le presentaron el proyecto, le dijeron que el sector solo iba a ser empleado para el goce y disfrute de los ciudadanos.

