José David Name: "Vamos a votar por quien creemos que debemos votar a nuevo magistrado"

En diálogo con Mañanas Blu, el senador del Partido de la U José David Name habló del pulso en la colectividad de cara a las votaciones en el Partido de la U para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Name enfatizó que los diez senadores de su partido ejercerán su libertad de voto, desmarcándose de cualquier tipo de presión política, ya sea interna o externa, y arrojó luz sobre las dinámicas y controversias que rodean este crucial proceso judicial y político.

El senador José David Name fue enfático al asegurar que la bancada del Partido de la U no acatará directrices unificadas, garantizando la independencia de cada uno de sus miembros en la selección del nuevo integrante de la Corte Constitucional. “Nuestras decisiones de senadores en el partido de la U son autónomas y no vamos a hacer ni vamos a votar porque Alex nos diga que votemos, no. Vamos a votar por quien nosotros creemos que debemos votar”, declaró Name, haciendo referencia implícita a la figura de Alex Vega, codirector de la colectividad.

La posición del Partido de la U es clara: no habrá una decisión de bancada. Name reiteró: “No, no hay decisión de bancada. No hemos tomado decisión de bancada y no vamos a tomar decisión de bancada”.



Dilian Francisca Toro y Alexander Vega

Sobre apoyos, reveló que “La doctora Dilian Francisca Toro me ha autorizado para informar que la doctora Balanta no es candidato de ella. La doctora Balanta es del Valle del Cauca. La doctora Dilian la conoce, pero la doctora Dilian no ha entrado ni nos ha pedido a ninguno de los congresistas que votemos por la doctora Balanta. Ni siquiera conocemos a la doctora Balanta”, precisó Name, subrayando la independencia de la exdirectiva. Además, aclaró un aspecto fundamental: "ella no puede apoyar a nadie porque ella no vota" en este particular proceso.

En cuanto a la presunta intervención de Alexander Vega, codirector del Partido de la U, en defensa de la candidatura de Balanta, el senador Name fue contundente: “Si el doctor Alex lo hizo, se equivocó, porque el doctor Alex no puede comprometer los votos de los senadores. Nosotros votamos siempre, independientemente ahí. Y ha sido una norma sagrada que a excepción que hagamos una bancada, nosotros podemos votar en libertad y con el doctor Alex no hemos hablado el tema. A mí ni siquiera ha sido capaz Alex de contarme eso”.

Aunque su voto, como el de todos los senadores, es secreto, Name dejó en claro que su decisión, al igual que la de sus colegas, no será dictada por el gobierno, por Alexander Vega ni por Dilian Francisca Toro.

“Yo no voto porque a mí me lo diga el gobierno o porque me lo diga el doctor Alex, ni porque me lo diga Dilian, todo el mundo me conoce”, afirmó, destacando su trayectoria de independencia.

Escuche aquí la entrevista: