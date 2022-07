Joven dice que le negaron reserva en restaurante cartagenero por su acento costeño; lugar lo niega

El pasado sábado 16 de julio, lo que debía ser una llamada rutinaria para reservar una cena en un restaurante del centro histórico de Cartagena , terminó en un presunto caso de discriminación .

Félix Ladrón de Guevara Franco, un médico cartagenero de 26 años, denunció a través de sus redes sociales que en el conocido restaurante de comida típica cartagenera, Candé, le habrían negado una reserva por su acento costeño.

El joven relató que, al no quedar a gusto con la forma en que le respondieron, le pidió a su cuñado, quien es ciudadano estadounidense, que hiciera la solicitud en otra llamada un par de minutos después. Para su sorpresa, aseguró, al extranjero le dijeron casi instantáneamente que habían dos mesas disponibles.

“Yo llamo al número del restaurante que está en Instagram y la señorita me contesta y me dice que no hay mesas a ninguna hora; yo le digo que está cumpliendo mi mamá y que a ella le gustó ese lugar, y ella me dice que no hay mesas. Como ya eso nos había sucedido antes, en otro lugares, le dijimos al novio de mi hermana que llamara desde su celular que tiene el indicativo +1, entonces él llamó habló en ingles completamente y efectivamente le dijeron que habían dos mesas para seis personas, una a las 7:00 y otra a las 9:30 de la noche”, relató a BLU Radio el joven, quien no negó su molestia ante lo que describió como un caso abiertamente

discriminatorio.

“Eso no puede estar pasando en esta ciudad que porque tu hables costeño no te reservan y si tú eres americano o hablas inglés entonces sí te atienden y te dan mesa. Yo creería que ellos asumen que, como los platos son caros, entonces los cartageneros no tienen para pagar, entonces le abren más la puerta a los gringos que a nosotros”, dijo.

El médico, que es especialista en gerencia y consultor financiero, documentó su denuncia en un video que compartió en redes sociales que incluye los audios de las llamadas que hizo él y el extranjero al restaurante. El video ya completa más de 20.000 reproducciones.

Restaurante Candé responde

Blu Radio consultó al restaurante Candé sobre esta denuncia, y a través de un comunicado, señalaron que la esencia de este lugar es ser un homenaje a la cultura cartagenera, por lo que no hay cabida para este tipo de acciones discriminatorias.

“Constatamos exhaustivamente con el equipo de reservas y el procedimiento realizado fue el adecuado, pero en ningún momento fue motivado por segregación o preferencias por el lugar de origen del cliente, porque iría en contra de nuestra filosofía y del espíritu que anima las acciones que rigen la calidad del proceder del restaurante, no en vano somos 100% cartageneros ”, indicaron, al tiempo que detallaron que en su equipo hay más de 100 colaboradores, todos cartageneros, igual que sus directivos y equipo artístico.

Sostuvieron, además, que a la entrada del lugar se resalta precisamente el acento cartagenero.

“Lamentamos enormemente que en un video reciente que circula en redes sociales se manifieste una presunta discriminación telefónica por el estilo de lenguaje del cliente, cuando nuestro restaurante, en su misma entrada, ofrece un homenaje al léxico cartagenero.

Por su parte, el abogado Kris Urueta, quien ha tenido a su cargo sonados casos de discriminación en Cartagena, señaló que en esta ocasión se habría incurrido en un acto discriminación al impedir el pleno ejercicio de los derechos del joven médico en razón de su forma de hablar, como lo establece el artículo 134 A del Código Penal.

“El joven, claramente, podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicié la investigación penal y, a su vez, iniciar una acción de tutela para que se le restablezcan sus derechos y se le obligue al restaurante a que se abstenga de realizar estas prácticas y que reciban orientación y formación en el respeto de los derechos humanos”.

Vea aquí el video de la denuncia:

