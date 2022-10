Jueces y fiscales españoles inspeccionan sede de Triple A en Barranquilla

A bordo de una camioneta blindada, llegaron a la sede principal de la empresa Triple A, Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional de España, Ana María Cuenca, fiscal española y Gilberto Romero, fiscal 38 de Colombia, para hace una visita de inspección a propósito de los presuntos actos de corrupción que se han conocido en desarrollo del sonado caso ‘Lezo’ desde España.

Los funcionarios judiciales están en estos momentos reunidos con el secretario general de la empresa Triple A, Galeano Franceschini, quien será el ejecutivo encargado de entregar información a los representantes de las autoridades judiciales de España.

Las autoridades de Colombia y España continúan trabajando para encontrar a los responsables del millonario desfalco de dineros públicos derivado de un contrato de asistencia técnica que nunca se prestó entre la reconocida empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, Triple A de Barranquilla y la multinacional española Inassa, que ascendió a los 237 mil millones de pesos, dinero que terminó en manos de particulares, derivando en el sonado caso ‘Lezo’ de España.

Por su parte, hay que decir que la Procuraduría General de la Nación reactivó la cooperación judicial entre Colombia y España.

Blu Radio conoció que el pasado martes se llevó acabo una reunión entre funcionarios de la Procuraduría y funcionarios judiciales de España, como Magistrados de la Audiencia Nacional española, fiscales anti corrupción, jueces e integrantes de la Guardia Civil de España, que llegaron a Colombia interesados en conocer las piezas procesales que se tienen en el ente investigador y aportar información importante de las investigaciones que siguen en ese país.

Los fiscales y jueces españoles quieren contrastar la información que tienen con la que han podido entregar ex directivos de la empresa Triple A que han sido vinculados formalmente a investigaciones penales y disciplinarias. Como se sabe la Fiscalía capturó hace pocas semanas a Ramón Navarro, ex gerente de Triple A y vinculó a varios ex gerentes y miembros de Inassa a la investigación.

Finalmente, el ente de control junto con los funcionarios judiciales españoles, al finalizar la reunión de cooperación judicial internacional en la ciudad de Bogotá, acordaron seguir la pista de una buena parte de los dineros producto del desfalco que, se cree, fue desviado vía Panamá.

También acordaron compartir información sobre los presuntos vínculos que habrían tenido dirigentes políticos locales, empresarios y personas particulares con este entramado de corrupción con el que se habrían beneficiado del contrato de asesoría que resultó ficticio.

