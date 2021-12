La población más joven de Santa Marta no está acudiendo a vacunarse contra el COVID-19

La vacunación contra el COVID-19 en Santa Marta continúa avanzando. La ciudad superó el 80 % de personas vacunadas en primera dosis. Sin embargo, las autoridades distritales están preocupados por el bajo porcentaje de vacunados que registra la población entre los 20 y 39 años, así lo informó el secretario de desarrollo económico Iván Calderón.

“Genera alerta que las poblaciones más jóvenes, entre los 20 y 29 años y los 30 y 39 años, que son los que más van a bares, restaurantes y demás eventos públicos, son los que menos se quieren vacunar. Le hacemos un llamado a que cuiden su salud, la de sus familiares y amigos, pero que también recuerden que vacunándonos salvaguardamos la reactivación económica”, afirmó a BLU Radio Calderón.

La cifra que registra la Secretaría de Salud Distrital es que la población de 20 a 29 años tiene un 55 % de vacunados, mientras que de 30 a 39 años registran 57 %. Según Calderón, si los jóvenes tomaran la decisión de vacunarse la capital del Magdalena superaría el 90 % de ciudadanos vacunados en primera dosis.

Pero, ¿por qué no se quieren vacunar los jóvenes? BLU Radio contactó a Andrés Felipe Quintero Rocha, un joven que apoya la campaña de no vacunación en Santa Marta y esta fue su razón por la cual no se ha puesto el biológico:

“No veo necesario inyectarme una sustancia experimental que fue aprobado por emergencia y está teniendo reacciones adversas contra la salud mental y física de las personas que se han vacunado. No veo que sea necesario para el desarrollo de mi personalidad, desarrollo laboral y espiritual, puedo continuar con mi vida en pleno sin ningún tipo de riesgo”, enfatizó Quintero Rocha.

En medio de esta polémica, las autoridades de Salud distrital hacen un llamado a los jóvenes y a la población en general a que acudan a vacunarse a los 78 puestos habilitados en la capital del Magdalena.

Publicidad

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: