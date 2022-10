La respuesta de Gustavo Petro a Poncho Zuleta tras llamarlo loco

Luego de que el cantante Poncho Zuleta llamara loco al candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, este le respondió de manera contundente al artista mientras se encontraba en medio de un evento político.

“Aunque Poncho me llame loco no me importa, hasta la música de los Zuleta la pasaremos al formato de la orquesta sinfónica nacional para que todo el mundo pueda escuchar sus cantos porque esa es la cultura de Colombia, Duque no se lo va hacer”, indicó Petro en medio de aplausos por parte de los asistentes a la reunión donde se encontraba.

Asimismo, reiteró que “lo más importante en el país es la cultura y el arte”, algo que, según el candidato, no será tenido en cuenta por Iván Duque, político al que apoya el artista vallenato.

“Si Poncho sigue apoyando a Duque el río Badillo se va a secar y el río Cesar”, finalizó Petro.

