"La transición energética colombiana no se puede precipitar": director Acipet

El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), Luis Guillermo Acosta Cárdenas, aseguró que precipitar la transición energética en Colombia sería “nefasto” para el desarrollo del país, tal como ocurre en algunas regiones de Europa.

“Acabamos de ver algo nefasto en Europa donde precipitaron una transición energética y básicamente Europa se queda sin autoabastecimiento de energía y tiene que luchar en este momento para lograr ese autoabastecimiento de energía pagando un incremento sustancial en el gas , en los hidrocarburos y en todo tipo de energéticos que ellos tiene allá. Si eso sucediera en Colombia sería nefasto”, sostuvo.

Publicidad

Durante la inauguración del Congreso Regional Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, Acosta Cárdenas señaló que esta “transición precipitada” afectaría directamente la inversión extranjera.

“Teniendo toda esa riqueza en el subsuelo colombiano no podemos compartir la pureza del suelo colombiano, que significaría que no tendríamos inversión extranjera, el dólar se va disparar, mayor inflación, vamos a tener una mayor pobreza y no vamos a poder desarrollar el país”, dijo.

El director de la Acipet dijo, a su vez, que esta transición energética debe ser paulatina.

“Podemos tener una transición energética que se fundamente en la coexistencia de las fuentes energéticas que tenemos en el país: el gas, el petróleo , y obviamente el carbón. Vamos desarrollando al país y vamos transformando las fuentes de energía desde la no renovables, como estas del subsuelo, hasta las renovables; pero de manera paulatina, responsable y de una manera sostenible”, detalló.

Publicidad

Acosta también fue enfático en que las exploraciones de hidrocarburos deben continuar y explicó que los nuevos contratos de exploración deben tener mínimo 30 años de desarrollo para que tengan viabilidad técnica y económica.

“Las reservas del país no se pueden agotar en 7.7 años o 7.6 años, sería algo muy negativo para el país. Es más, en este momento iniciamos nuevos contratos de exploración y esos contratos tienen algo legal y algo muy importante que es el compromiso de país con la inversión extranjera. Esos contratos tienen alrededor de seis años de exploración y 24 años de desarrollo, lo cual quiere decir que esos contratos mínimo deben tener 30 años para que tengan una viabilidad técnica y económica”, aseveró Acosta,

Publicidad

Pidió, además, al gobierno del presidente Gustavo Petro que todos los sectores del gremio sean convocados a un gran conversación sobre la nueva política energética del país.

Le puede interesar: