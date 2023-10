“Las normas colombianas tienen tonterías”: Patricia Caicedo por revocatoria de su candidatura

Carmen Patricia Caicedo Omar hace parte de la lista de candidatos que fueron revocados para disputar las alcaldías en sus regiones en las elecciones de octubre . En su caso, era la única mujer por la Alcaldía de Santa Marta, pero, ahora, la polémica recae en la investigación que abrió la Procuraduría contra su hermano, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntamente usar su cargo para difundir mensajes sobre esa revocatoria.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la excandidata Caicedo habló sobre esta sanción y aseguró que su hermano, como “figura jurídica, administrativa y política” en la Gobernación del Magdalena, no tiene “ninguna autoridad ni soberanía sobre el Distrito de Santa Marta”. Entonces, según dijo, sobre “esa base no hay inhabilidad”; cabe recordar que el mandatario es investigado por su presunta participación en política.

“Carlos es gobernador, yo soy candidata, pero no soy solamente la hermana de Carlos, quien es un líder monumental del Caribe (…). Soy una activista, fui la creadora del primer comité juvenil ambiental cívico, he sido concejal de partidos, incluso, distintos al de mi hermano”, puntualizó.

Sobre su candidatura, mencionó que hizo todas las consultas correspondientes antes de lanzar su nombre oficialmente y recibió "el visto bueno". En ese sentido, añadió que, aunque es respetuosa de las leyes y normas, las colombianas tienen “tonterías”, esto, respondiendo a los cuestionamientos de por qué su hermano inició recorridos en la ciudad en plenas campañas electorales.

“Esas son las otras tonterías de las normas colombianas que en algún momento hay que revisar. Las elecciones coinciden con los cierres de los gobiernos departamentales y municipales, entonces, ¿los alcaldes o gobernadores no pueden hacer eso? O cambiamos el tiempo de elecciones para un año antes o aceptamos que lo permite la ley”, aseveró.

Caicedo recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó su candidatura, pero sin argumentos de fondo y, una vez más, recordó que las decisiones de la Gobernación no tienen, según ella, injerencia en el Distrito de Santa Marta.

“Cogieron toda la denuncia y la volvieron una ponencia negativa en mi contra. No hubo investigación, no hubo sustrato jurídico ni del magistrado ponente ni de los que votaron; ninguno investigó. Los nombramientos que aparecen ahí son de la nómina de la Gobernación, no tienen jurisdicción en el Distrito”, detalló.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: