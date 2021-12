Luto en barrio de Cartagena por muerte de dos menores, de 17 y 15 años, por culpa del dengue

En la calle segunda de Ricaurte, del barrio Olaya Herrera, en el suroriente de Cartagena, el dolor de la familia Pérez Muñoz se percibe en cada esquina, en cada rostro.

Dos hermanos, Katherine y Sergio Pérez Muñoz, de 17 años y 15 años respectivamente, se convirtieron en las nuevas víctimas probables del dengue en la ciudad de Cartagena. Katherine murió el pasado 7 de diciembre, y Sergio la mañana de este martes 14 de diciembre.

“Es un dolor muy grande, no hay palabras, perder dos hijos en menos de ocho días”, aseguró en medio de lágrimas e impotencia Jorge Luis Pérez, padre de los adolescentes, quien denunció que sus dos hijos no recibieron atención médica oportuna.

Para el afligido padre es momento de que las autoridades locales dimensionen la gravedad del dengue, y la falta de protocolos de atención para estos casos en centros hospitalarios de la ciudad.

Hubo negligencia, más que todo con mi hija, porque ella fue con tiempo a la Policlínica de Olaya, y la doctora que la atendió lo que dijo fue que mi hija tenía amigdalitis, sin siquiera darle la oportunidad de hacerle un examen, de mirarla, de diagnosticarla bien (..)Le mandó antibióticos, y el dengue no quiere nada con antibióticos, mi hija nada más alcanzó a tomarse dos relató.

Publicidad

Jorge Luis Pérez, padre de los menores Foto: BLU Radio

Sobre la muerte de su hijo, Jorge Luis Pérez narró que tras la muerte de Katherine el menor empezó a sentir los mimos síntomas y decidieron llevarlo a la clínica Casa del Niño.

“No sabemos qué pasó porque el niño estaba consiente, hablaba, caminaba, y no sabemos qué pasó en la madrugada, porque en la mañana me lo entregan intubado, sin haberlo autorizado (..) Ya no pude hablar más con mi hijo”, contó.

En lo corrido del 2021, Cartagena ha registrado 6.476 casos de dengue, ubicándose como la ciudad del país con más casos de esta enfermedad. También es la ciudad con más muertes confirmadas, 10 a la fecha.

Departamento de Salud anuncia mayor seguimiento a atención de pacientes

Publicidad



Por su parte, el Departamento Distrital de Salud de Cartagena anunció que se intensificará el seguimiento a los protocolos de atención de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS).

“Hemos logrado identificar, a través de nuestro equipo de reducción de letalidad, que se vienen presentando unas presuntas fallas en el proceso de atención y la prestación del servicio. Hacemos un llamado muy enfático a las IPS y EPS a que brinden una atención oportuna y de calidad a las personas diagnosticadas con esta patología”, señaló Johana Bueno, directora del Departamento de Salud.

En caso de encontrarse fallas en la prestación del servicio de estos pacientes, indicó la autoridad sanitaria de la ciudad, se iniciarán investigaciones y sanciones.

En Cartagena se mantiene la alerta roja hospitalaria, que fue decretada en octubre pasado, tras el aumento de casos de dengue.

Con esta medida se ordenó:

1. Se prohíbe rotundamente devolver a los pacientes con sintomatología relacionada con dengue de los Centros de Atención Primaria de Salud o cualquier IPS, sin antes descartar la enfermedad.

Publicidad

2. Será obligatorio que las EPS no retrasen la autorización de los servicios.

3. Las IPS deberán habilitar una sala de hidratación para todas las personas con sospecha de dengue.

4. Las ambulancias deberán estar todo el tiempo a disposición del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.

Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’:

Stealthing, la peligrosa práctica machista considerada una agresión sexual