Lyons recibía plata de comisiones por contratos: acusado de matar a Jairo Zapa

El director de regalías de Córdoba Jairo Zapa fue asesinado el 27 de marzo de 2014 en el barrio La Castellana de la ciudad de Montería y esta semana se reanudó el juicio por su homicidio.





Por este crimen, seis personas están tras las rejas. Joice Hernández Muñoz, es uno de los detenidos, sindicado de ser el asesino de Jairo Zapa. Nació en Santa Marta hace 31 años, fue reclutado a la edad de 11 años por las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira (ACMG) y es desmovilizado del Bloque Centauros.



Desde la cárcel Las Mercedes de Montería, rompió su silencio y contó a BLU Radio cómo asesinó a Jairo Zapa, en medio de un almuerzo en una casa del barrio La Castellana de Montería.



Joice Hernández reveló que tanto él como Jesús Henao, fueron los encargados de trasladar el cadáver de Zapa cerca de una finca del padre del gobernador de Córdoba de la época, Alejandro Lyons.



Asimismo, aseguró que el asesinato fue ordenado por Henao, uno de los mayores contratistas que tenía el director de regalías en el departamento de Córdoba.



El exparamilitar narró que el crimen se cometió por la pugna que existía entre Jairo Zapa y Jesús Henao por las comisiones de los contratos de regalías que el Zapa recibía de manos del contratista, comisiones que según el sindicado, también iban a parar a manos del entonces gobernador, Alejandro Lyons.



A propósito de lo anterior, Hernández relató que le manifestó a Henao lo siguiente: “Yo le preguntó: ¿por qué es la muerte? Él me responde que él le pagaba un porcentaje por los contratos a Jairo Zapa y Zapa le estaba subiendo un 5 por ciento. Él me dice que ese 5 por ciento es una cantidad de miles de millones de pesos”.



Lea también: Las "trampas" del exgobernador Alejandro Lyons a los corruptos



“Escuché también donde Henao le dice a Zapa: ‘pero, ajá y entonces. Muéstrame que el gobernador recibe la plata’ y no sé qué y que esto. O sea, que le diera pruebas que la plata que le estaba mandando, supuestamente al gobernador, el gobernador la recibía”.



Pero el relato no queda ahí. El señalado asesino, confiesa que inicialmente le mintió a la justicia sobre los móviles del crimen y aseguró que dijo inicialmente que el crimen fue pasional porque así lo había acordado con Henao a cambio de 600 millones.



Finalmente, Joice Hernández reveló BLU Radio, que el día del asesinato de Zapa, al parecer el contratista Henao tendría en el lugar de los hechos dos maletas en las que guardaba 2 mil millones de pesos que debía entregar a Zapa ese mismo día.



Jairo Zapa Pérez, como director de regalías en ese departamento, tenía aprobado 36 proyectos en el Sistema General de Regalías, y varios de ellos estaban en ejecución por valor superior a los 160 mil millones de pesos.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.