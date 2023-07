Máximo Noriega es el ficha del Pacto Histórico para alcanzar la Gobernación del Atlántico

Con una votación unánime, el partido Pacto Histórico eligió a sus candidatos para ocupar la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, según informó la colectividad liderada por el presidente Gustavo Petro.

Máximo Noriega es el candidato respaldado por esta agrupación para ocupar el cargo de Gobernador del Atlántico, a pesar de verse envuelto en los últimos meses en un escándalo relacionado con presuntas irregularidades durante la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. Estas acusaciones fueron hechas por la ex pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente y diputado del Atlántico, Day Vásquez.

A pesar de esta situación, Noriega asegura que no existe ninguna investigación en su contra y no encuentra ningún impedimento para asumir el máximo cargo del Departamento.

"Ha habido personas que han ocupado los mismos cargos que yo y están inhabilitadas, pero gracias a Dios no tengo ninguna sanción de ese tipo. Además, incluso si hubiera una investigación en mi contra, lo cual no es el caso, no me inhabilitaría de ninguna manera", precisó el candidato del Pacto.

El Pacto Histórico ha decidido apostar por una mujer para buscar el primer cargo en Barranquilla. Se trata de María Correa, una militante del partido que ha dedicado años de trabajo social en defensa de los ideales de su colectividad, aunque no cuenta con una trayectoria política destacada.

