Medicina Legal informó que mujer de 87 años no murió por empalamiento

El director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdez, consideró que la denuncia por la muerte de una mujer de 87 por un posible empalamiento en un ancianato en la ciudad de Barranquilla, obedeció a una percepción equivaocada de los médicos que atendieron el caso el pasado mes de enero.

"No se halló y lo que asumimos fue una percepción equivocada por parte de quien les atendieron por el servicio de urgencias, porque no se halló ningún signo de violencia, ningún signo o rastro de fragmentos de madera o fragmentos de otra índole. No se halló en todo el estudio que se hizo de toda la mucosa intestinal de la señora", explicó Valdez.

Sin embargo, la directora del hospital General de Barranquilla, Hiperlia Salas, reitera que en la historia clínica quedó consignado que sí hubo hallazgos de madera y de tierra en el recto de la paciente.

"El especialista que hizo la intervención fue llamado a indagatoria y en la historia clínica se encuentran esos hallazgos. Habían astillas de madera y de arena", manifestó Salas.