"Ni la cárcel podrá resarcir nuestro dolor": familiares de jóvenes asesinados en Chochó, Sucre

Como un sentimiento "agridulce" describen las familias de las víctimas en Chochó, Sucre , su sentir tras el envío a la cárcel de los 10 policías implicados en el asesinato de los jóvenes José Carlos Arévalo, Carlos Alberto Ibáñez y Jesús Díaz, el pasado 25 de julio; ya que "ni la cárcel podrá resarcir el daño que les generó la tragedia que hoy enluta al pueblo chochoano".

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía aseguró que, tras el asesinato del patrullero Diego Ruíz en un hecho aislado reportado en Sampués, los uniformados habrían torturado y, posteriormente, presenciado el triple crimen de José Carlos Arévalo, Carlos Alberto Ibáñez y Jesús Díaz en la intersección entre Chochó, Corozal y Sincelejo.

Ante la descripción de los hechos por el ente acusador, Luz María Mercado, madre de Carlos Ibáñez, uno de los jóvenes asesinados, aseguró que fue impactante conocer y escuchar todo lo que padeció su hijo el día del asesinato.

Aunque aseguró sentirse “feliz” por la decisión de enviar a la cárcel a los 10 uniformados implicados, el dolor de madre lo dejará de sentir cuando se reencuentre con su hijo en el “mundo celestial”.

"Yo estoy feliz pero al mismo tiempo triste. En esa audiencia escuché todo lo que le hicieron a mi hijo; yo soy una madre con un corazón muy débil, ya que hasta me pongo a llorar cuando uno de mis hijos se enferma", dijo.

Además, relató que el día que los cuerpos llegaron a Medicina Legal no fue capaz de entrar, ya que para ella hubiese sido fatal ver la cruda imagen de su hijo golpeado, torturado y sin vida: "Preferí no entrar porque sabía que me iba a morir sí veía a mi hijo así", afirmó.

Para Rodolfo Contreras, tío de José Carlos Arévalo, otro de los jóvenes asesinados, faltaría la detención del teniente coronel Benjamín Núñez, ex comandante operativo de la Policía en Sucre, quien estaría evadiendo la justicia con supuestas garantías de seguridad, según alegó. Pese a ello, asegura que la cárcel para los 10 uniformados implicados, una subteniente y nueve patrulleros, "es el inicio de la justicia para las familias".

En tal sentido, la Fiscalía aseguró que Rafael Paz Barbosa, Jesús María Bolaños Castro, María Camila Buriticá, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Yamid Alfonso Henao Araque, Huber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana habrían tenido diferentes roles durante y después del asesinato.

