No le vemos sentido reubicar una zona industrial: Asoportuaria sobre trasladar bodegas de gasolina

Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, habló en Mañanas Blu sobre cómo está la situación en la zona portuaria de Barranquilla tras el incendio en el puerto de Compas que duró encendido, por lo menos, 60 horas.

Según Lucas, este lunes las operaciones en el puerto de Barranquilla es de total normalidad.

"Las operaciones estuvieron suspendidas casi dos días por temas de precaución, pero en la misma noche del jueves se habilitaron los zarpes y todo el ingreso. Hoy la situación es normal en la zona portuaria de Barranquilla ", afirmó Ariza.

Otro de los temas de lo que habló Lucas Ariza fue la posibilidad del traslado de bodegas de almacenamiento de gasolina de la vía 40, tras el gigantesco incendio que duró, por lo menos, 60 horas.

"No veo como se puede reubicar esos tanques. No le vemos sentido reubicar una zona industrial que tiene que estar junto al agua para poder recibir las embarcaciones. Ese sector fue inicialmente industrial y se ha ido rodeando de barrios residenciales y no están pegados, sino a un kilómetro de distancia. Además, cumple con el plan de ordenamiento territorial. Reubicar no creo que sea una alternativa tan fácil. En la vía 40 hay plantas de acero, de fertilizantes", afirmó Ariza en Blu Radio.

Sobre la llegada de un buque cargado de combustible tras la emergencia Lucas indicó que los retrasos que ha tenido el mismo no han generado una amenaza de desabastecimiento.

"Ese buque está anunciado para mañana. Han sido temas de origen los retrasos, es un buque que viene de puerto colombiano y ha tenido unas necesidades de reprogramarse. También, con los dos días de pare por el incendio, los muelles que reciben esos buques también han tenido represamiento de operaciones, pero hoy funcionan con normalidad. La llegada del buque es importante, pero no hay amenaza de desabastecimiento", afirmó Lucas Ariza en Blu Radio este lunes.

