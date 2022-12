No quiero que me regresen los $40 mil: joven que denunció "descorche de pudín"

Jaime Sincelejo, el cliente que denunció al restaurante La Diva por cobrarle el descorcho de un pudín por $40 mil pesos, señaló que con su queja no pretende que le devuelvan el dinero, sino que se siente un precedente para que cesen los abusos hacia los consumidores por no compartir en su totalidad la lista de precios.



"No es porque tengan el descoche de $40 mil pesos, sino es porque nunca se me informó que el descorche iba a ser incluido dentro de la cuenta. Al final yo no quiero que me regresen los 40 mil pesos,pero yo lo que quiero es que eso no le pase a más gente



Señaló que puso la queja en la Superintendencia de Industria y Comercio al día siguiente de lo ocurrido, porque el establecimiento no fue claro con él por el cobro del servicio, siendo que un día antes había solicitado información.



Además, desmintió la versión entregada por trabajadores del restaurante, quienes justificaron el cobro porque los clientes hicieron supuestamente desorden en el lugar. "Éramos un grupo grande, pero todo fue en calma", señaló.