¡No son líos de faldas, ministro! Columna de Óscar Montes

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó recientemente que los asesinatos de varios defensores de Derechos Humanos del país están relacionados con "problemas de faldas, asuntos de linderos o con rentas ilícitas".

Se trata, sin duda alguna, de una desacertada, desafortunada y grave declaración, pues justifica el asesinato sistemático de quienes lideran la defensa de los Derechos Humanos de poblaciones vulnerables del país, como las comunidades indígenas y las afrodescendientes.

Contrario a lo que afirma Villegas, los hechos demuestran que en algunos crímenes los móviles están relacionados con sus reclamos legítimos por la posesión y la propiedad de sus territorios.

Es decir, son muertes producidas por motivaciones sociales o políticas y no por "problemas de faldas", "asuntos de linderos" o por "reclamos por rentas ilícitas", como de forma indolente, cínica y desacertada sostiene el Ministro de Defensa.

La obligación del Estado es proteger la integridad y la vida de todos los colombianos, en especial de quienes hacen parte de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ministro, a los defensores de los Derechos Humanos del país los están matando por ser Defensores de los Derechos Humanos. Punto.

No los matan por líos de faldas. No sea terco. Y no son casos aislados: son crímenes sistemáticos y tienen una motivación social y política: intimidar a los sobrevivientes para que desistan en su propósito de promover y defender los Derechos Humanos.

El Gobierno colombiano no puede ser cómplice en ese macabro plan. No justifique lo injustificable y no defienda lo indefendible, ministro.

Asuma su responsabilidad al no tomar medidas que garanticen la integridad y la vida de los defensores de los Derechos Humanos del país. Eso es lo que debe hacer en lugar de pretender justificar lo que no puede justificarse desde ningún punto de vista.