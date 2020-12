No violé el toque de queda que yo mismo impuse, dice el alcalde de Baranoa

El alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, generó voces de rechazo, pues aparece en un video, al parecer, él mismo decretó para prevenir contagios con COVID-19.

Las imágenes que se conocieron a través de redes sociales donde se le observa departiendo junto a un cirujano plástico en una finca ubicada en el corregimiento de Campeche durante la celebración del Día de las Velitas.

En diálogo con BLU Radio, el alcalde dijo que en la fiesta participaban 20 personas, pero añadió que el toque de queda aplicaba solo para quienes se movilizaban.

Agregó, en ese sentido, que no hubo violación del toque de queda porque quienes participaron en la fiesta llegaron antes de las 10:00 de la noche y él llegó después de las 5:00 de la mañana.

“El toque de queda prohibía la circulación de las personas, de vehículos, en el periodo comprendido entre las 10:00 de la noche, del 7, hasta las 5:00 de la mañana hasta el día 8. Las fiestas privadas no estaban prohibidas. No había ley seca, no había prohibición de fiestas privadas”, puntualizó.

En ese sentido, el funcionario manifestó que no infringió los lineamientos que su alcaldía había establecido.

Escuche las declaraciones del alcalde en Mañanas BLU: