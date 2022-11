Pacientes con VIH de la Armada protestan por falta de medicamentos en Barranquilla

La crisis de la salud de los militares y civiles del Ministerio de Defensa tocó fondo en Barranquilla, asegura un grupo de pacientes con VIH que protestan en Barranquilla por la no entrega de medicamentos. De acuerdo con los manifestantes, desde febrero no han podido contar con medicamentos para enfermedades crónicas.



Quienes llevan adelante la protesta son cerca de 32 pacientes con VIH de la Armada Nacional, que afirman que si bien desde febrero no están recibiendo el medicamento y otros a los que solo se los entregan de manera parcial, truncando los tratamientos.

Esto sin contar los que padecen otras enfermedades crónicas como cáncer. Bedel Olivaros, representante de la veeduría Solidaridad Caribe, indicó que la situación ha tocado fondo.

El retraso en la entrega de medicamentos a los pacientes afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares los ha llevado a programar este viernes un plantón en las instalaciones de las oficinas de sanidad de la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla.



#AEstaHora Se presentan bloqueos en la vía 40 por protestas de pacientes de la armada quienes se queja por la no entrega de medicina para tratamientos como el VIH y cáncer https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/xLXPbJoGWK — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 18, 2018

