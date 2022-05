Peluqueros también se cuidan del mercado negro del cabello en Barranquilla

Ni los vendedores de extensiones de cabello natural se escapan de los robos de pelo en Barranquilla . La alarma encendida por una reciente denuncia de un robo en las calles de Malambo, solo sería la punta del iceberg de un mercado negro que no escatima en estrategias de estafa para hacerse con una pieza de cabello que puede ser comercializada hasta en un millón de pesos.

German Stand, estilista y comercializador de estos productos, asegura sus colegas pocas veces adquieren melenas en el mercado nacional, pues suelen importar su mercancía desde Perú, Brasil o China, donde es más fácil conseguir pelo virgen y de calidad; sin embargo, destaca que recientemente han tomado fuerza estafas por internet con la aparición de compradores que nunca pagan o vendedores que entregan cabello sin demostrar su procedencia.

Publicidad

“Hace unos meses me enteré que estaban haciendo compra y venta por redes sociales y que había estafadores que te vendían cabello y te lo ofrecían sin explicaciones de su proveniencia. Y también para comprártelo y engañaban con supuestas transferencias”, comenta Stand.

Lea también:

Una de esas víctimas fue la reconocida estilista Paulina Córdoba, a quien sus 15 años de experiencia en este segmento no la ayudaron para detectar el fraude detrás de una compra de nueve extensiones por las que nunca recibió pago.

“Sí, fui víctima. Me dijeron que necesitaban nueve extensiones para La Guajira, me dijeron que habían consignado y como le llegaban las consignaciones directo al administrador del negocio, no me di cuenta bien y me golearon nueve extensiones. De hecho, a raíz de eso, muchas personas me escribieron y me dijeron que estaban estafando así y que, incluso, usaban mi nombre”, afirma Córdoba, quien es ampliamente conocida.

Publicidad

Ante esto, ella asegura que siempre que va a comprar cabello, establece comunicación directa con el vendedor y suscribe un contrato, en el que se establece la voluntad de la entrega del mismo. “Incluso le tomo una fotografía al cabello antes y después”, dice.

Recomendaciones para quienes se interesan en extensiones.

Córdoba indica que es importante que quienes quieren realizar un proceso de este tipo deben asistir a establecimiento conocidos y consultar cuál es la técnica correcta a aplicar a partir de las características de su cabello.

Publicidad

Escuche más noticias: