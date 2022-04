“Peor que los cobradiarios”: barranquilleros sobre app de préstamos de dinero en línea

Con deudas, bajo amenazas y hasta difamado públicamente, quedó un hombre de 29 años en Barranquilla que, a través de una nueva aplicación móvil, accedió a un préstamo en línea con la única intención de tener algo de dinero para enviarle a su madre en Bolívar.

Este hombre descargó en su celular esta aplicación luego de ver varias publicidades en redes sociales y notar que, supuestamente, prestaban de manera inmediata, con intereses muy bajos y sin exigir codeudor ni mayores requisitos. Según los anuncios, por un préstamo de $500.000 debía pagar $526.800 y por el préstamo de $1.000.000, debería pagar $1.113.000.

El joven explicó a BLU Radio que es la aplicación la que determina el monto del préstamo, después de recibir datos como nombre completo, cédula y teléfono. A él le aprobaron 500.000 pesos para pagar, en un plazo de 91 días, y le giraron la plata enseguida, pero una vez recibió el dinero le notificaron que debía pagar el préstamo en una semana y que la deuda era superior a los 700.000 pesos.

"La plata llega al instante. No demoras ni 20 minutos en recibir el dinero en tu cuenta bancaria, pero ahí es cuando te das cuenta de que te dan solo siete días para pagar. A mí me apareció un monto de 760.000 pesos, que incluye el interés, la plataforma y muchas cosas que te cobran ahí", contó.

Contó que llamó al servicio al cliente, pero le dijeron que no podía devolver el dinero, sino con los intereses y en el plazo exacto establecido, de lo contrario debía pagar una multa adicional, por más de 255.780 pesos.

A los siete días, él no tenía para pagar, así que empezaron las amenazas y la persecución. Descubrió que al descargar la ‘app’, terceros habrían accedido de manera remota a su agenda telefónica, galería y ubicación. Tanto así que llamaron a sus contactos, fingiendo que él los había puesto de referencia, y hasta crearon un grupo de WhatsApp con ellos para pedir plata en su nombre.

"Le escribieron a una amiga, que tiene como cuatro años que no se contacta conmigo. Entonces, ella les dijo: 'ese man como que murió con el COVID , porque más nunca lo he visto'. Y ellos les contestaron: así va quedar él, si no nos paga la deuda'", narró.

Añade que también ha recibido mensajes en los que les dicen que le van a poner cobradores para que se encarguen de sacarle la deuda. Su temor aumenta cuando observa cómo, además, difunden fotos íntimas de las víctimas para decir públicamente que ellas han tenido que ofrecer su cuerpo para pagar sus préstamos.

En este caso, la víctima puso una denuncia por usura ante la Fiscalía. Ahora ha intentado poner otra denuncia por fraude, daños y perjuicios, pero dijo que no le ha sido posible comunicarse con la entidad.

