Protestan en Santa Marta contra Electricaribe porque no los dejan "hacer el amor"

Por completar once días a oscuras, sin posibilidad de prender un abanico ante la falta de fluido eléctrico, habitantes de las calle 4A y 4B del barrio San Fernando, al norte de Santa Marta, decidieron protestar en contra de Electricaribe porque no les permiten "hacer el amor".

Así lo publicó el diario El Heraldo , en donde reseñan que la comunidad se quejó ante la Personería Distrital porque la falta de energía los tiene afectados en diferentes instancias de su vida, incluyendo la sexual.

"Es que no es mentira. No podemos hacer el amor porque la sofocación no nos deja... Es que nadie lo hace sudando y con el mosquito zumbando al oído", comentó Rigoberto Benjambre a El Heraldo.

Denunciaron que la gran mayoría de los vecinos del sector están al día con el pago, por lo que no entienden por qué no les han reparado el daño.