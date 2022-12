Publicista barranquillera denuncia que fue golpeada por su prometido

La agresión fue denunciada ante la Fiscalía por Andrea Marín Rico, una joven publicista barranquillera, que aseguró que el hombre con quien se iba a casar en agosto del próximo año, después de celebrar el día del Amor y la Amistad y celebrar el primer mes de compromiso, la golpeó tras una discusión.

Publicidad

“Habíamos estado de celebración este fin de semana qué pasó, salimos a rumbear y de un momento a otro cuando estábamos en la discoteca me dice que ya nos íbamos; le pregunto por qué nos íbamos tan temprano y me dijo que ya estaba bueno”, contó Marín a BLU Radio quien a su vez manifestó que cuando llegaron a su apartamento ubicado en el barrio Miramar, empezaron a discutir diciéndole palabras fuertes por lo cual pide respeto.

“Luego él me agarra por el brazo, me tumba al suelo, me pone su pierna sobre mi pecho y mi estómago, yo intento defenderme pero él me neutraliza golpeándome en la cara fuertemente”, reveló la joven barranquillera.

Publicidad

La publicista con las heridas en el rostro, en su labio y en sus extremidades superiores fue llevada al Instituto de Medicina Legal en Barranquilla, donde fue valorada y de donde salió con 20 días de incapacidad.

Publicidad

Andrea Marín llevaba un mes de compromiso con Óscar Mauricio Bustos Osorio, gerente de una compañía en Barranquilla y con quien llevaba ya casi un año de relación sentimental.

La mujer aseguró que después de esta agresión no quiere saber más nada de él y que el mismo día de la golpiza que recibió, el hombre le habría ofrecido dinero para que no lo denunciara.

Publicidad

“Ya la denuncia fue instaurada en la Fiscalía General de la Nación y lo denuncié porque considero que ninguna mujer se merece una agresión física, verbal y psicológica como la que yo recibí. Y hago público mi caso, porque no quiero que a otras mujeres les suceda lo mismo” puntualizó la publicista de 27 años de edad.

Publicidad

La joven de igual manera denunció que además de las agresiones físicas también fue víctima de agresiones verbales por parte de quien era su prometido.

Publicidad

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad