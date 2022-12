Que mi sepelio sea una mamadera de gallo: última voluntad de ‘Rey de las marimondas’

Desafiante y feliz, así lo recuerdan todos los que conocieron al director y fundador de una de una de las comparsas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla: ‘Las Marimondas del Barrio Abajo’.

César ‘Paragüita’ Morales, quien falleció la noche de este jueves luego de sufrir tres infartos, transmitió en más de 30 años de trayectoria, toda la adoración que sentía por la ciudad que lo vio crecer.

Familiares y allegados al líder de los más grandes movimientos que alimentaron el Carnaval de Barranquilla solo transmiten alegría y tranquilidad.

Orgulloso, uno de sus más antiguos amigos, Manuel García Rollero, nos contó el verdadero origen del ‘Paragüita, quien durante muchos años fue conocido en el Barrio Abajo como ‘El chiche’.

“Le pusieron ese apodo por una loca que le pegó con un paraguas, se lo pusieron los amigos, le decían, te cogió la loca y ahí quedo paragua”, manifestó García Rollero.

Su pasión por el baile y su adorada Barranquilla lo llevaron a escribir: ‘Crónicas del Barrio Abajo’, el libro que cuenta innumerables anécdotas de su barrio y el origen de una de las comparsas más grandes que tiene la fiesta más alegre de Colombia.

Tal era su amor por el Carnaval de Barranquilla que minutos antes de sufrir su primer infarto aquella noche de jueves, le pidió personalmente a su hija menor, Lesli Morales, sacarlo camuflado del hospital porque la celebración del Congo de Oro que ganó la comparsa en el Carnaval de este año programada para este sábado 23 de junio, no podía ser aplazada.

“Él me decía, mija mira para ver como me sacas, la fiesta no se cancela, mire que hoy me voy de aquí”, dijo ‘Paragüita’, a su hija.

Contra todos los pronósticos médicos, César ‘Paragüita’ Morales continuó haciendo brillar a las Marimondas del Barrio Abajo. Con tan solo el 10 por ciento de su corazón funcionando, luego de presentar más de seis años con fallas cardíacas, ‘Paragüitas’ vivió más tiempo del esperado y le transmitía a su familia una última esperanza por mantenerse con vida.

“Ese no era el corazón de él, era él forzando su corazón, el estaba aferrado a la vida y todavía le faltaba mucho tiempo por carnavalear”, puntualizó Morales.

Con bohína, una marimonda y la camiseta del Carnaval 2019, Paragüitas seguirá enalteciendo el nombre de su comparsa hasta su última morada. En su gran despedida confluirán cientos de disfraces del tradicional Carnaval de Barranquilla, para cumplir uno de sus más anhelados deseos.

“Yo quiero que mi sepelio sea alegre como yo, que sea una mamadera de gallo, tú te imaginas ese cementerio lleno de congos, marimondas, nojoda”, le contó ‘Paragüita’.

Y si bien sus familiares no pudieron cumplirle el deseo de enterrarlo un Miércoles de Ceniza, después de gozarse los 4 días de Carnaval. Como todo barranquillero, el Paragüita no dejó cabos sueltos y pidió a sus hijos esparcir sus cenizas a lo largo la tradicional Vía 40 en la Batalla de Flores del próximo año para seguir disfrutando de su amado Carnaval.

“Él no quería ser enterrado, quería que lo cremaran y que las cenizas la tiráramos en la próxima Batalle de Flores para joder por ahí,”, imaginaba Cesar Morales.

Con una interminable sonrisa y las más alegres anécdotas toda una ciudad despide a uno de las más grandes exponentes del Carnaval de Barranquilla y al fundador de una comparsa que intentaba ridiculizar a la clase alta de la sociedad la ciudad.

Las Marimondas del Barrio Abajo acompañarán al ‘Paragüitas’ hasta su última morada.