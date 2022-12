¡Que viva el Porro! Columna de Óscar Montes

La Real Academia Española (RAE) acaba de admitir la palabra Porro como lo que siempre ha sido para nosotros los habitantes de la Región Caribe: un hermoso género musical, que apenas escuchamos sus notas nos dan ganas de mover el esqueleto. Ya había pasado recientemente con la palabra Vallenato, que tampoco había sido admitida.

Tanto el Porro como el Vallenato son dos géneros musicales que nos llenan de orgullo a quienes nacimos y habitamos la Región Caribe.

Junto a la Cumbia integran una trilogía musical que por años hemos bailado, gozado y disfrutado. El Porro, el Vallenato y la Cumbia nos han hecho muy felices a los colombianos.

¿Quién no ha bailado el célebre Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez? ¿Quien no ha disfrutado de los paseos o merengues de Rafael Escalona, como La casa en el aire? ¿Quién no ha disfrutado La Piragua de José Benito Barros?

De manera que el Porro y el Vallenato existen como géneros musicales, no porque lo reconozca la RAE, sino porque habitan en nuestros corazones y porque hacen parte de nuestra cultura ancestral.

En sus aguas bebimos desde muy niños, con sus letras y melodías nos enamoramos, lloramos y reímos.

Que para los países europeos el Porro haya sido hasta hoy un "cacho de marihuana", ese es su problema no el nuestro.

Para nosotros el Porro ha sido, es y seguirá siendo, un hermoso género musical, que apenas escuchamos sus notas nos dan una ganas incontrolables de bailar.

¡Que viva, pues, el Porro! ¡Que viva nuestro Porro! El Porro con cuyas notas nos arrullaron desde la cuna y que nos acompaña desde que tenemos uso de razón. Que viva el Porro, cuyos sabores hemos disfrutado miles de veces, como nos lo enseñó Pablito Florez: "Mi Porro me sabe a todo / lo bueno de mi Región / me sabe a caña / me sabe a toro / me sabe a fiesta / me sabe a ron / me sabe a piña / me sabe a mango / me sabe a leche esperá en "corrá" / me sabe a china esparacá en fandango / y ají con huevos en machucá...".

Esos son los verdaderos sabores del Porro, estimados señores de la RAE.