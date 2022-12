"Quieren hacerme daño": Valdiri confirma que foto íntima con Michael Ortega es auténtica

La bailarina Andrea Valdiri publicó unos videos en sus historias en Instagram luego de recibir una foto íntima con su expareja, el futbolista Michael Ortega, mientras tenían sexo.

Valdiri confirmó que la imagen es auténtica y rechazó su difusión. A su vez, se cuestionó sobre por qué quieren hacerle daño y mencionó que este hecho pudo haber sido orquestado por el jugador o su familia.

Publicidad

“No entiendo cuál es el problema de hacerme daño si yo no me meto con nadie. No ando pendiente de la vida de nadie, no sé qué quiere esta persona o la familia de él”, contó Valdiri a sus seguidores en medio de las lágrimas.

Lea también: Fotos: Andrea Valdiri se broncea en topless y calienta las redes

“Cuando yo estuve con mi ex siento que nunca hice daño como para que me quieran hundir”, indicó la bailarina.

Finalmente, Andrea habló sobre la crianza de su hija la cual ha sido cuestionada por decenas de personas y afirmó que ella es la única persona encargada de ello y que sabe cómo manejarlo.

Publicidad

Vea la foto íntima que recibió Andrea Valdiri en su Instagram, los mensajes que recibió y la reacción de la influencer:

Publicidad

Publicidad