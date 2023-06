Rescatan a cinco migrantes venezolanos en aguas del archipiélago de San Andrés

Un niño y cuatro adultos venezolanos fueron rescatados en aguas del archipiélago de San Andrés luego de que los guardacostas detectaran, a través de sus radares, una embarcación que se desplazaba de manera sospechosa por el sureste de la isla.

Al interceptarla, la Armada Nacional descubrió que se trataba de una pequeña lancha que transportaba a estos cinco migrantes irregulares hacia Centroamérica , sin contar con las condiciones mínimas de seguridad para navegar en altamar, una peligrosa práctica que se ha vuelto recurrente entre aquellos que buscan conquistar el llamado “sueño americano”.

"Generalmente nos encontramos con embarcaciones que están hechas para pesca artesanal y que ahora las están utilizando para el transporte de personas, a pesar de que tienen bajo calado y muchas solo cuentan con un motor, lo cual no garantiza un tránsito seguro, menos en las rutas que están haciendo hacia Nicaragua", dijo el capitán de corbeta Santiago Coronado, comandante de la estación de Guardacostas de San Andrés.

La Armada reporta que este año en el archipiélago han sido rescatados 140 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos y chinos; sin embargo, otras 59 personas aún están desaparecidas.

"Tenemos información de cuatro botes desaparecidos, de los cual aún no se ha encontrado ningún vestigio desde el año pasado. Es muy preocupante porque no sabemos qué les pasó, si llegaron, se hundieron, los robaron o si los secuestraron, no sabemos", insistió el capitán Coronado.

Solo este 2023, las autoridades han capturado a 14 personas e incautado 7 embarcaciones que permitían el tráfico irregular de migrantes.

