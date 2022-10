Ronaldinho reveló la causa por la que Brasil fue eliminada del Mundial 2006

En una entrevista para ESPN y en medio de risas, el legendario astro del fútbol brasilero, Ronaldinho, reveló la causa por la cual su equipo se habría quedado por fuera del mundial del 2006 ante Francia.

"Nos quedamos fuera del Mundial 2006 por una jugada. Todavía me pregunto qué estaba haciendo Roberto Carlos en esa jugada", se refirió el jugador a una falta lateral botada por los franceses que terminó en un gol y donde el ex del Real Madrid, no se movió de su posición.

En esa ocasión Francia venció a Brasil 1-0 en Frankfurt, logrando su pase a las semifinales de una Copa del Mundo que finalmente terminó en manos de Italia.