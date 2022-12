¡Se hizo justicia! La reacción de Silvestre Dangond tras esperar 6 años por un Grammy

El cantante urumitero Silvestre Dangond finalmente ganó un premio Grammy Latino luego de haber sido nominado seis veces. El galardón lo obtuvo con su álbum ‘Esto es vida’ en la categoría de mejor álbum cumbia – vallenato.

La reacción del artista sorprendió a sus seguidores. En una foto publicada en su cuenta de Instagram se le vio muy sereno al lado de su familia y con un dibujo del galardón hecho por su hijo menor.

“Siempre me he sentido ganador, no por el Grammy, es por el amor y la pasión con que hago las cosas. Hoy y mañana soy noticia, después la vida continúa normal asumiendo retos, sacando adelante mis proyectos, dando alegría haciendo a un público feliz”, escribió el cantante en su perfil donde da a entender que su mayor premio es complacer a sus seguidores.

Así mismo, Silvestre recalcó que este premio es solo un accesorio para su carrera musical y que se logró con sacrificio.

“Jamás hago música para ganar premios”, puntualizó.

Hay que recordar que el álbum ‘Esto es vida’ fue grabado entre Colombia y Estados Unidos, donde el artista pudo desarrollar sus dotes como productor y compositor.