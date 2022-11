Solidaridad colombo venezolana: Editorial de Heberto Amor

Uno de los valores más significativos con los que puede contar el ser humano es el de la solidaridad. En las últimas horas el ejemplo que han dado los venezolanos residentes en Barranquilla nos conmueve el alma porque merece ser imitado.

La tragedia sufrida por los habitantes de Mocoa, luego de la avalancha registrada entre la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado primero de abril, puso a prueba nuevamente la capacidad de resistencia del pueblo colombiano y movió la solidaridad nacional.

Con 316 muertos, cientos de desaparecidos, miles de damnificados e incuantificables pérdidas materiales, esa porción del territorio colombiano sufrió una tragedia sin precedentes en su historia.

Aunque Colombia ha pasado por momentos más difíciles y ha registrado actos humanitarios dignos de resaltar, esta vez son los hermanos venezolanos quienes nos sorprenden con su actitud. Mientras la gente en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas se manifiesta contra el régimen del presidente Nicolás Maduro y exige una convocatoria a elecciones, un puñado de ciudadanos venezolanos residentes en la capital del Atlántico acompaña a su pueblo sin olvidar la tierra que ahora los acoge, la tierra colombiana.

Pillín León, una ex reina de belleza quien en los últimos años ha encabezado la protesta contra Chávez antes y ahora contra Maduro, cita a sus compatriotas en Barranquilla y a todo aquel que quiera participar, para que asista a un plantón que se realizará el sábado 15 de abril a las 4 de la tarde en el parque Washintong al norte de la ciudad.

Llama la atención que en la convocatoria, además de pedir que la gente lleve banderas y pancartas con mensajes como No Más violencia; No Más dictadura, No Más muertes; ni presos políticos, ni censura, ni hambre, ni represión, se pide que lleven a la manifestación insumos básicos y alimentos no perecederos a beneficio de los damnificados de Mocoa.

Este gesto de solidaridad de quienes, aún lejos de su tierra, padecen la crítica situación que afecta a su país, da muestras de grandeza. Ojala todo aquel que pueda llevar algo, independientemente de las causas que originan esta protesta lo haga. Que se recojan muchos alimentos, muchos insumos y ante todo mucha solidaridad para que alcance para Mocoa.

Que esta actividad en esta Semana Santa sirva también para reflexionar, si habrá alguna forma de contribuir a aliviar la crisis venezolana. Respetando la autonomía de los pueblos, entendiendo que los problemas políticos de cada país los resuelven sus propios habitantes, desde esta tribuna convocamos la solidaridad de todos para que cese el dolor y el sufrimiento de los residentes en Mocoa y que se alivie el hambre que padecen nuestros hermanos venezolanos.