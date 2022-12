Sorprenden a guarda de seguridad ingresando droga a la cárcel El Bosque

Luego de una alerta emitida por caninos antinarcóticos, los guardias de seguridad de la cárcel El Bosque de Barranquilla requisaron al vigilante Uziel Guillén, quien, al parecer, llevaría cinco kilos de cocaína y marihuana contenidos en varios porta comidas.

Los agentes que grabaron el procedimiento, precisaron que, aunque el jefe solicitó dejar salir al guardia y la droga incautada, el paso a seguir era poner la situación en conocimiento ante la dirección del centro carcelario.

En un video revelado por un medio local

se escuchó el momento en que los vigilantes se rehúsan a dejar salir a Guillén.

Vea, yo lo siento mucho por el señor Sadoth, pero eso yo no lo dejo salir de aquí, me clavan a mí", dijo uno de los guardias del centro carcelario.

Por su parte, Guillén Paternina, luego de ser sorprendido con la droga en su poder, aseguró a los comandantes que había sido amenazado de muerte por parte de alias 'El Viejo', quien, según su versión, lo obligó a recibir el paquete enviado.

"Llegaron a mi casa en un carro, me dicen que reciba lo que me van a entregar porque si no van a matar a mi hijo. Saben dónde vive mi hijo, saben dónde vivo yo", señaló el guardia mientras era grabado por los compañeros que adelantaron la requisa.

BLU Radio intentó contactar a las autoridades distritales y a las directivas del centro carcelario, pero no ha sido posible obtener sus declaraciones frente al tema.