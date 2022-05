Tanto sacrificio y en una hora el arroyo se me llevó todo: damnificada por lluvias en Galapa

En escombros quedaron tres casas en Galapa, Atlántico, y bajo el agua otras 50 viviendas del municipio tras el fuerte aguacero que cayó la tarde del martes, cuando se formaron varios arroyos y las corrientes arrasaron con todo a su paso e inundaron gran parte de la población.

Uno de los sectores más afectados fue La Inmaculada 2, donde colapsaron dos casas de tablas y una de material. Allí una de las damnificadas es Stefanny Ramos, madre soltera de dos niños de 3 y 8 años. El menor de sus hijos tiene síndrome de down y padece una cardiopatía pulmonar, por lo que clama ayuda para volver a tener un techo donde protegerlo a él y al resto de su hogar.

"Quedé en la calle, sin absolutamente nada. Mis enseres, mi ropa, todo se lo llevó el arroyo. Es triste tanto tiempo de sacrificio y en una hora perderlo todo", indicó Stefanny Ramos.

Tras el desbordamiento de un arroyo en Galapa, Atlántico, así quedó la casa de Stefanny Ramos, madre soltera de dos niños de 3 y 8 años. El menor de sus hijos tiene síndrome de down y padece una cardiopatía pulmonar, por ello clama ayuda para tener un techo donde protegerlo pic.twitter.com/DhCgpNPvsG — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 11, 2022

Esta es una zona de invasión que nació hace 10 años como Villa Tablitas, pero ya se había formalizado como el barrio La Inmaculada 2. Apenas en agosto pasado los habitantes del sector recibieron las escrituras de su casa, entre ellas Oneida Díaz, quien tardó más de nueve años en construir su vivienda para sus tres hijos y en cuestión de segundos la perdió.

"Mis hijos gracias a Dios no quedaron ahí debajo (de los escombros), porque ellos salieron antes, pero yo sí quedé atrapada y cuando quise salir la pared casi me cae encima. Yo pedía auxilio, pero los vecinos no podían meterse porque era demasiado peligroso y les daba miedo. Ahora no tengo casa, no tengo nada, los vecinos son los que me están ayudando porque no tengo dónde meterme con mis hijos", relató Oneida.

En escombros quedaron por lo menos dos casas en el municipio de Galapa, Atlántico, tras el fuerte aguacero que cayó la tarde del martes, cuando un arroyo se desbordó y arrastró consigo estas viviendas. #VocesySonidos pic.twitter.com/i4ogn3WIIH — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 11, 2022

Otras 10 casas están a punto de colapsar por el invierno, por eso familias como las de Carlos Alberto Cera piden una reubicación urgente antes de que el arroyo donde viven se vuelva a desbordar y los deje a la intemperie.

"Necesitamos una reubicación, porque así estamos viviendo mal, metidos en el agua, aguantando plagas y todo lo que trae ese arroyo", dijo.

Carlos Alberto Cera es uno de los damnificados en Galapa que pide una reubicación urgente para él y su familia, porque viven al borde de un arroyo que debilitó los cimientos de su casa y constantemente amenaza con destruirla por completo. #VocesySonidos pic.twitter.com/sd7D06PktL — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 11, 2022

Frente a la emergencia, el secretario de Gobierno de Galapa, Luis Carlos Oquendo, informó que continuarán realizando el censo de los afectados para brindar las ayudas y definir el plan de acción con el que protegerán a las familias en riesgo.