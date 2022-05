Tengo temor porque he recibido amenazas: concejal cartagenera Gloria Estrada tras quedar en libertad

Luego de permanecer cuatro meses privada de la libertad tras ser capturada en un vehículo donde fue hallado un kilogramo de cocaína, la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, retomará sus funciones en esta corporación.

En diálogo con BLU Radio, Estrada confirmó que regresará este martes, 24 de mayo, a la presidencia del Concejo Distrital, y que en las próximas horas el Partido Liberal emitirá la resolución que le devolvería la voz y voto que perdió por cuenta de una sanción.

“Ya entro con todas mis funciones, a retomar la presidencia del Concejo y retomar todas las metas, los proyectos que tenía para el Concejo de Cartagena (…) Yo no tengo ninguna sanción de la Procuraduría, no tengo ninguna inhabilidad, lo que tengo es un proceso el cual sigue y que esperamos que ya pronto sea resuelto”, sostuvo.

Estrada, quien fue dejada en libertad el pasado 18 de mayo por un juez de control de garantías luego de que su defensa mostrara evidencias de un posible complot entre políticos locales y uniformados de la Policía para implantar la droga en el vehículo; contó además, que decidió tomarse un par de días para ella y su familia antes de retomar su curul.

La concejala del Partido Liberal denunció que ha recibido amenazas y que, en medio de todo este proceso judicial, teme por su vida, por lo que instaurará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitará protección de la UNP.

“Tengo cierto temor porque me han hecho amenazas que las voy a presentar a la Fiscalía, porque me han querido silenciar, pero confío en que Dios guardará mi vida y que nunca más me podrán tocar”, dijo a BLU Radio.

Estrada relató que, previo a que el juez leyera el fallo en la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, un amigo le hizo llegar un mensaje amenazante que le habían enviado.

“Mejor que estén en su estuché por fuera corren peligro, hay muchos intereses por medio, feria de billetes para quedar sanos, el muerto no habla, te la dejo ahí”, señala el mensaje.

Sin referirse directamente a los autores de las intimidaciones, aseguró que toda la ciudad sabe de dónde provienen, y que ya la habían amenazado antes de su captura.

“Yo no tengo más enemigos, yo nunca he tenido enemigos, solo en este tema político y bueno yo creo que la ciudad conoce de dónde provienen las amenazas”, sostuvo.

La mujer también dijo que el pasado 4 de enero, previo a su detención, un edil de la ciudad le envió un mensaje.

“También quiero poner en esa denuncia que aproximadamente el 4 de enero un edil de la ciudad me mandó decir: dile a Gloria Estrada que vamos uno a cero (…)”, relató.

Sobre las nuevas evidenciadas que involucrarían a uniformados en una especie de complot en contra de Estrada, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció que se investiga penal y disciplinariamente a los implicados en estas denuncias, y además que dos uniformados ya fueron destituidos.

“En el primer momento que se evidencian estas irregularidades mediante las comunicaciones abiertas al público, se aperturaron tres investigaciones disciplinarias, que se encuentran vigentes, y una investigación penal (…) Igualmente sobre este caso hay dos destituidos, dos uniformados que se encuentran en primera instancia también inhabilitados por diez años”, explicó el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena.

