"Todavía no hay una solución para mí": turista alemán varado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

A raíz de la parálisis de Viva Air, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla también están padeciendo turistas extranjeros, como Tilmann Tückardt, un alemán de 66 años que se jubiló como profesor hace un mes y programó un paseo de tres semanas por el norte de Colombia, pero quedó varado en el camino.

En principio, Tilmann aterrizó en Medellín, de allí voló a Valledupar y después de disfrutar unos días en la Capital Mundial del Vallenato, tenía programado continuar su paseo en San Andrés, pero lo que empezó para él fue un viacrusis porque Viva canceló el vuelo que tenía previsto a las 4:42 de la tarde del martes.

Tilmann cuenta que por recomendación del personal que labora en el aeropuerto de Valledupar, viajó cinco horas en bus hasta Barranquilla en busca de una solución, pero en el aeropuerto Cortissoz tampoco la ha encontrado porque le dicen que allí solo están atendiendo personal afectado con vuelos de origen desde Cartagena, Santa Marta y capital del Atlántico.

"Siempre hay problemas. Estoy esperando la respuesta de un supervisor que parece que no existe, porque anoche llegué y me dijeron que volviera hoy (miércoles) a las 7 de la mañana y nada que aparece. En estos momentos no hay una solución para mí", insistió.

El plan de Tilmann era durar una semana en la isla de San Andrés, luego pasar unos días en Cartagena, otros en Santa Marta y regresar a Medellín, pero en este punto podría enfrentar un nuevo problema porque para este último trayecto en Colombia también compró tiquetes en Viva Air para el próximo 17 de marzo, a las 11:25 de la mañana.

Sin embargo, el turista no pierde la esperanza de que la operación aérea se normalice cuanto antes porque ahora todo este traumatismo también tiene un vilo su salida del país.

