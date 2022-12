Trabajar unidos para solucionar el paro, pide Jaime Pumarejo a alcaldes

La dura problemática que vive el país con el estallido social es de carácter nacional y por eso hay que trabajar unidos, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo , en la reunión de Asocapitales con el presidente Duque, celebrada en Medellín.

“Todos los alcaldes, no importa de qué ciudad seamos, tenemos la responsabilidad de trabajar colectivamente, porque la suerte de Cali es la suerte de Barranquilla; la suerte de Yopal es la suerte de Medellín; todos tenemos que trabajar unidos por un mismo propósito para asegurarnos que como país construyamos una agenda colectiva que nos una”, dijo Pumarejo.

También aseguró que la marcha pacífica debe ser respetada.

“Hay que preservar, antes que cualquier otro, el derecho a la vida y la libertad, pero con los bloqueos se pierde el empleo, salud y libertad”, anotó.

“Toda voz vale, toda vida vale, pero unas, por más fuertes que sean, no pueden acallar otras voces con violencia. Ahí tenemos una tarea, todos tenemos que aprender a escucharnos. El que marcha tiene que escuchar al que no marcha, pero lo que no cabe en ningún lado es la violencia, es por eso que todos los alcaldes de las ciudades capitales le hacemos un pedido a todos los colombianos: no más bloqueos. No bloqueemos la vida, no bloqueemos el empleo ni la salud ni la educación, vamos a sentarnos a construir, a proponer, no a destruir”.

Destacó los programas que le apuesten a la gratuidad en educación técnica y universitaria para los estratos 1, 2 y 3, así como de becas que permitan la formación de calidad de los jóvenes, el sector que más ha demandado atención del Estado.

Sobre este tema, resaltó la importancia de que los jóvenes puedan convertirse en propietarios de vivienda, con lo que, además de dinamizar la economía, les abre posibilidades de mejorar su calidad de vida.