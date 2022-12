"Un grupo pequeño no le puede imponer condiciones a la ciudad": Pumarejo

"Se utilizó la fuerza lo menos que se podía emplear para que no hubiera hechos más dramáticos que lamentar", dijo en la mañana de este jueves el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sobre los disturbios en la calle 72, alrededores del estadio Romelio Martínez , entre la Policía y manifestantes que intentaron impedir el desarrollo del partido del Junior contra River Plate.

"Hemos podido ser más contundentes, pero ahí sí se estaría violando el derecho de los manifestantes a expresar su inconformismo", precisó Pumarejo.

Según el alcalde, la ciudad no podía ceder ante un 1% o menos de la población que tiene el objetivo de causar violencia y que utiliza a un grupo de jóvenes como instrumento para cumplir sus fines.

"No podemos permitir que un grupo pequeño de personas le imponga condiciones a la ciudad y le diga a la ciudad que no es libre de que haga algo, bajo la amenaza, la extorsión y el uso de la fuerza para que no haga eso", dijo el alcalde.

"Más que una terquedad, yo creo que es una obligación del Estado no permitir que nos roben la tranquilidad y la libertad de los barranquilleros", agregó.

Pumarejo anunció que para el partido de este jueves, también por Copa Libertadores, entre América de Cali y Atlético Mineiro de Brasil, llegarán refuerzos de Cartagena para la vigilancia del Romelio Martínez.