El turismo en La Guajira bajó un 50% durante Semana Santa. El panorama fue bastante desalentador, debido a los pocos visitantes que llegaron. Según explican las autoridades, hubo cientos de cancelaciones de reservas en hoteles del Cabo de La Vela, Uribia, Manaure y Riohacha, debido a la crisis en el transporte aéreo del país.

"Fuimos un territorio que no brindó garantías por cuenta de los bloqueos y que el turista no tenía seguridad, es decir, no tenían garantías para llegar, entonces el turista no viene y por eso y por los bloqueos y los anuncios de más bloqueos nos siguen teniendo al borde de una crisis bastante profunda en materia de turismo en todo el departamento", dijo Iván Alvear, presidente de la Asociación de Empresarios del Turismo en La Guajira.

La ocupación hotelera en La Guajira durante Semana Santa alcanzó, a duras penas, un 50%, mientras que para la misma época durante el 2022 la ocupación sobrepasó el 96%.

Publicidad

"Las cifras no son alentadoras. Se pudo ver una dinámica muy baja a nivel de los visitantes en el departamento de La Guajira y se desarrolló una dinámica más local donde los mismos guajiros salieron a disfrutar de los atractivos, pero a nivel de visitante, a nivel de turistas de verdad, tuvo un descenso bastante preocupante", dijo José Emilio Sierra, director de Turismo de La Guajira.

Los restaurantes y los bares que se abastecieron para atender a los turistas durante la Semana Mayor tuvieron que guardar sus productos a la espera que la temporada de mitad de año sea mucho mejor.

Le puede interesar: