Un taxi se convirtió en la sala de parto de venezolana en Santa Marta

Lo que sería una carrera normal para el taxista Juan Carlos Alvarado se convirtió en toda una aventura. Su taxi se transformó en la sala de parto de un bebé de padres venezolanos el pasado sábado.

Abel Josué no alcanzó a ser ingresado en el Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta, por lo que fue recibido por los médicos de ese centro asistencial en el vehículo en el que era transportado.

Juan Carlos habló con BLU Radio sobre esta experiencia de vida y contó que todo empezó cuando vio a un hombre tratando de detener un taxi para que lo llevará a recoger a su esposa que presentaba síntomas de parto.

“Vi a un hombre desesperado parando taxis, ingresé a un barrio bastante complicado y fuimos por su mujer que tenía dolores de parto, trasladamos a la señora y cuando llegamos a cierta parte, el bebé ya estaba a punto de nacer”, relató el taxista.

“Con el esposo le quitamos la ropa para que el niño no se fuese a ahogar, me subí al vehículo y al llegar hasta la puerta de urgencias no logramos ingresarlo y pegué un grito. Ahí fue donde llegaron los médicos”, recordó Juan Carlos.

“Bueno, nació un bebé en el TZB 506, conductor Juan Carlos Alvarado”, fueron las palabras que recitó emocionado el conductor del taxi cuando nació el bebé.



Vea aquí el momento en el que Abel Josué llegaba al mundo:



Los padres de Abel Josué

Juan Carlos aseguró que son de origen venezolano y que llegaron a la ciudad en busca de trabajo y de un mejor lugar para que el bebé naciera.

El padre de Abel se encuentra desempleado y vive junto a su esposa y su hija de 2 años al cuidado de una vivienda de un barrio de Santa Marta.

El padrino de Abel

Para resaltar la hazaña del conductor, los padres de Abel Josué le propusieron que se convirtiera en su padrino, pedido que con gusto fue aceptado por Juan Carlos.

“Le va tocar ser el padrino, me dijeron, no tengo ahijados ni nada así que estamos en eso con el favor de dios”, reseñó el taxista.

Sobre la experiencia que vivió Juan Carlos aseguró que nunca había vivido algo parecido, que si le había tocado llevar a personas a urgencias, pero que siempre lograba que ingresaran a un centro asistencial.

“No había vivido urgencias así, siempre ingresaba a la personas en camillas o sillas de ruedas, pero esto fue más contundente”, finalizó.

Escuche aquí la historia completa:

