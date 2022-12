Un tijeretazo inadmisible: Columna de Óscar Montes

Resulta inadmisible la propuesta del Gobierno Nacional de recortar en 700.000 millones de pesos el presupuesta para la región Caribe del próximo año. No tiene ninguna justificación que cuando más se requiere de recursos para sacar adelante múltiples obras de infraestructura, como la terminación del Puente Pumarejo II y las vías Barranquilla-Cartagena y Barranquilla-Ciénaga, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda estén considerando un tijeretazo de 700.000 millones de pesos a la región Caribe.



Vea también: Duras críticas de alcalde de Barranquilla por asignación de presupuesto



En la llamada “regionalización” del Presupuesto Nacional -realizada por la administración Duque y no por la administración Santos- de todos los departamentos del país, los que más pierden recursos son los que integran la región Caribe.



Algunos, como Antioquia y Valle del Causa, salen fortalecidos con presupuestos más robustos y con mayores recursos. Es decir, no se trata de un recorte generalizado, por cuenta de que Santos dejó la olla raspada, sino regionalizado, por cuenta de que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda así lo decidieron en detrimento de los intereses de la región Caribe.



Ante esta situación las preguntas que surgen son: ¿cuáles son los motivos para que se pretenda castigar a la región Caribe con un recorte tan drástico de su presupuesto? ¿Son razones políticas? Es decir, ¿a la región Caribe la castigan por su “petrismo” en las pasadas elecciones presidenciales y a Antioquia la premian por su “duquismo”? Nos resistimos a pensar que semejante decisión tenga justificación en una apreciación tan mezquina.



Hacen bien todos los parlamentarios de la región Caribe en pararse firme ante el Gobierno Nacional para no permitir el tijeretazo proyectado por Planeación y el Ministerio de Hacienda. La plata se requiere para culminar algunas obras y hacer otras. Un recorte de tal magnitud sería un pésimo mensaje de Iván Duque a una región que respaldó sus propuestas como candidato y que tiene grandes expectativas en su gestión como presidente.

Publicidad