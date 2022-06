Video: bajo el agua quedaron los barrios Las Flores y La Playa en Barranquilla; la vía 40 colapsó

Las precipitaciones registradas entre la tarde del viernes y del sábado dejaron con el agua por la cintura a más de 50 familias del sector La Cantera del barrio Las Flores y del corregimiento La Playa, ambos colindantes a la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla.

Estas familias, que en su mayoría son de escasos recursos, manifiestan que nunca habían visto rebosar de tal modo los niveles del cuerpo del agua.

Tal fue la magnitud de estas inundaciones que, la tarde de este domingo, tras un nuevo aguacero, las aguas pluviales se desbordaron hacia la vía 40 y bloquearon esta importante carretera que conduce hacia el corregimiento La Playa.

Aunque no hay cierre de vía, la movilidad sí ha estado restringida en esta zona por la cantidad de agua y sedimentos que están corriendo por el sector, donde, incluso, un vehículo quedó atrapado en medio del barro, luego de que una avalancha sorprendió al conductor.

"Yo venía en mi camino desde el corregimiento La Playa hacia Barranquilla, donde resido, cuando de pronto me sorprendió la avalancha de tierra y agua. El carro se me atascó y, cuando vi que empezó a entrarle agua, abrí una puerta y me salí, pero no alcancé ni a cerrar la puerta, porque era demasiado el lodo que venía bajando", contó Alfonso Monterrosa, conductor.

Para evitar situaciones como estas, la recomendación a los conductores es utilizar vías alternas, insistió el coronel Héctor Uribe, comandante de la Policía de Tránsito de Barranquilla.

"Sabemos que históricamente la Vía 40 es una calle que resume bastante cantidad de agua, entonces hay que ser muy responsables como actores viales. Los vehículos de gran dimensión, como camionetas, están pasando sin problemas, pero los carros pequeños sí están teniendo problemas para transitar por ahí", dijo el oficial.

Mientras tanto, la comunidad de Las Flores y La Playa hizo un llamado urgente a la Oficina de Gestión del Riesgo para que realicen trabajos de dragado que permitan darle profundidad a la ciénaga, la cual registra alta acumulación de sedimentos.